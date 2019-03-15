Suriye, İran ve Irak'tan askeri zirve: Yabancı güçler çekilsin

Suriye, İran ve Irak'ın genelkurmay başkanlarının Pazartesi günü Şam'da bir araya gelerek Suriye topraklarında terörle mücadele ve yabancı askerlerin çekilmesi konusunu masaya yatıracakları bildirildi.

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Hüseyin Bakıri Şam'a varışı öncesinde yaptığı açıklamada Suriye hükümetinin izni olmadan ülkede varlık gösteren yabancı güçlerin yasadışı olduğunu ve mümkün olduğunca kısa bir süre içinde ülkeyi terk etmesi gerektiğini belirterek Şam'daki toplantıda bu konunun da gündeme geleceğini kaydetti.

İdlib vilayeti ve Fırat'ın doğusundaki yabancı birliklerin yasadışı olduğunu belirterek Türk ve ABD askerlerine gönderme yapan Bakıri, "son birkaç yıldır İran, Suriye, Rusya ve Irak arasında mükemmel bir koordinasyon geliştirildiğini ve artık Suriye'nin geri kalanının kurtarılması ve egemenliğin pekiştirilmesinin gündemde olduğunu" kaydetti.

İran Genelkurmay Başkanı, Suriye ziyareti çerçevesinde başta Fırat'ın doğusu ve Doğu Guta olmak üzere cephe hattına da gideceğini ve İran silahlı kuvvetlerinin Suriye ve Irak ile işbirliğinin istişare edileceğini belirtti.

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri

Suriye ordusu İdlib ve Hama'da operasyonları genişletiyor

Diğer yandan Suriye resmi haber ajansı SANA, Suriye ordusunun Hama ve İdlib kırsalında operasyonları genişlettiğini bildirdi. Ajansın bölgedeki muhabirine dayandırdığı haberde Hama'nın kuzey ve İdlib'in güney kırsalındaki Nusra Cephesi ve bağlantılı grupların militanlarına yönelik Pazartesi sabahı operasyon düzenlendiği kaydedildi. Haberde operasyonun, militanların çatışmasızlık bölgeleri anlaşmasını ihlallerine, ayrıca Suriye birlikleri, köy ve kasabalarına yönelik saldırılarına misilleme olarak gerçekleştirildiği kaydedildi. El Kaide'nin Suriye kolu olarak bilinen Nusra, İdlib'de kontrolü elinde bulunduran terör örgütü Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) ana bileşenini oluşturuyor.

İdlib'in güney kırsalında Han Şeyhun, Vadi Huveyr ve Telmin bölgelerindeki militanlara yönelik yoğun saldırılarda Nusra mensupları ve ekipmanına ağır hasar verdirildiği kaydedildi.

Rusya ve Türkiye arasında geçen yıl Eylül ayında imzalanan Soçi mutabakatıyla İdlib vilayetinde hayata geçirilen çatışmasızlık bölgelerinde Türkiye'ye ait gözlem noktaları bulunuyor. Muhaliflerin elindeki son kale olarak kabul edilen İdlib'e Esad rejiminin geniş çaplı operasyonu, Türkiye'nin diplomatik çabaları sonucunda Soçi mutabakatıyla engellenmişti. HTŞ'nin bölgedeki nüfuzunu artırması sonrasında Rusya İdlib'e operasyon için baskıyı artırmış, geçen hafta da bölgeye, "Türkiye'nin onayıyla ve Türkiye ile koordinasyon içinde" hava saldırısı düzenlediğini açıklamıştı. Türkiye, İdlib'e geniş çaplı bir operasyon durumunda milyonlarca ek mültecinin sınırlarına yığılmasından endişe ediyor.

KNA/BK,HT

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