 Suriye İnsan Hakları Gözlemevi: Rus hava saldırılarında yedi sivil öldü | DÜNYA | DW | 20.01.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi: Rus hava saldırılarında yedi sivil öldü

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Rus savaş uçaklarının Suriye'nin kuzey batısında düzenlediği hava saldırılarında beşi çocuk yedi sivilin öldüğünü ileri sürdü.

Arşiv

Arşiv

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye Ordusu ile Rusya'nın Suriye'nin kuzey batısındaki operasyonlarında sivillerin yaşamını yitirdiğini öne sürdü. Gözlemevi'nden yapılan açıklamada, Rus savaş uçaklarının Halep'in batı kırsalındaki köyleri bombaladığını, beşi çocuk toplam yedi sivilin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

İdlib konusunda Rusya ve Türkiye arasında sağlanan ateşkes, 12 Ocak'ta yürürlüğe girmişti. Ancak Rus savaş uçakları ile Suriye ordusunun bu tarihten kısa bir süre sonra İdlib'e yönelik operasyonlara yeniden başladığı bildiriliyor. Suriye ordusunun stratejik öneme sahip İdlib'deki ilerleyişini sürdürdüğü kaydediliyor. İdlib'in yanı sıra Hama, Halep ve Lazkiye vilayetlerinin bir kısmında El Kaide'nin eski uzantısı Heyet Tahrir El Şam (HTŞ) ve diğer muhalif gruplar faaliyet gösteriyor. 

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad başlatılan operasyonlarla bölgeyi tamamen kontrol altına almak istiyor. Suriye Ordusu'nun İdlib'e yönelik olarak başlattığı operasyonlar nedeniyle on binlerce sivil bölgeyi terketti. Birleşmiş Milletler'in (BM)  verdiği bilgiye göre Aralık başından bu yana 350 bin Suriyeli İdlib'i terketti. Bu sivillerin Türkiye sınırındaki kamplara yerleşmeye çalıştığı bildiriliyor.

AFP / HT, TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

İdlib'de Rus bombardımanı iddiası

İdlib'deki görgü tanıkları, Rus jetlerinin bölgeyi vurduğunu iddia etti. Saldırılar, Türkiye ile varılan ateşkes anlaşmasının ilk ihlali olarak değerlendiriliyor. (15.01.2020)  

BM’nin Suriye’ye yardımları Türkiye’den ulaştırılacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde yapılan oylamada, Suriye’ye yönelik insani yardımların devamına karar verildi. Yardımlar gelecek altı ay boyunca iki Türk sınır kapısından Suriye’ye sokulacak. (11.01.2020)  

BM: 350 bin Suriyeli Türkiye'ye doğru kaçtı

Birleşmiş Milletler, Rusya ve rejimin ateşkesi ihlal ettiği İdlib'den, Aralık ayı başından bu yana yaklaşık 350 bin Suriyelinin kaçtığını ve Türkiye sınırı yakınlarına sığınmaya çalıştığını açıkladı. (17.01.2020)  

Benzer içerik

Luftangriffe in Syrien

İdlib'de Rus bombardımanı iddiası 15.01.2020

İdlib'deki görgü tanıkları, Rus jetlerinin bölgeyi vurduğunu iddia etti. Saldırılar, Türkiye ile varılan ateşkes anlaşmasının ilk ihlali olarak değerlendiriliyor.

Erdogan bei AKP-Sitzung

Erdoğan'dan Libya ve İdlib uyarısı 14.01.2020

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkes anlaşmasını imzalamayan komutan Hafter'i Libya'da saldırılarını sürdürmesi durumunda "hak ettiği dersi vermekle" tehdit etti. Erdoğan Suriye'yi de İdlib'de ateşkese uyması için uyardı.

Syrien Flucht aus Idlib Provinz

BM: 350 bin Suriyeli Türkiye'ye doğru kaçtı 17.01.2020

Birleşmiş Milletler, Rusya ve rejimin ateşkesi ihlal ettiği İdlib'den, Aralık ayı başından bu yana yaklaşık 350 bin Suriyelinin kaçtığını ve Türkiye sınırı yakınlarına sığınmaya çalıştığını açıkladı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Bağdat'taki gösterilerde çok sayıda kişi yaralandı.

Irak'taki olaylı gösterilerde 4 kişi öldü

Irak'ta başta Bağdat olmak üzere farklı kentlerde yeniden başlayan hükümet karşıtı gösterilerde ikisi polis dört kişi hayatını kaybetti. Göz yaşartıcı gazdan etkilenen çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı.  

FOTO-GALERİ

Haftstrafe für Mörder von Hrant Dink (picture alliance / dpa)

Hrant Dink davasında neler yaşandı?

Gazeteci Hrant Dink’in öldürülmesinin üzerinden 13 yıl geçti.  