 Suriye ile İsrail arasında havada gerginlik | DÜNYA | DW | 20.01.2019

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DÜNYA

Suriye ile İsrail arasında havada gerginlik

Şam yönetimi, İsrail’in ülkenin güneyini hedef alan hava saldırısını püskürttüğünü açıkladı. İddiaya yanıt veren İsrail ise Suriye’yi Golan Tepeleri’ne füze ateşlemekle suçladı.

Golan Tepeleri (Arşiv görüntü)

Golan Tepeleri (Arşiv görüntü)

Suriye'nin ülkenin güneyine hava saldırısı düzenlemekle suçladığı İsrail'den iddialara yanıt geldi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Kısa süre önce Golan Tepeleri'nin kuzeyine ateşlenen füzenin roketsavar sistemiyle bertaraf edildiği" belirtildi.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir İsrail ordusu sözcüsü, füzenin Suriye tarafından ateşlendiğini doğruladı.

Suriye resmi haber ajansı SANA, Suriye hava kuvvetlerinin ülkenin güneyinde İsrail tarafından düzenlenen hava saldırılarına yanıt verdiklerini bildirmişti. SANA, hava savunma sistemlerinin "İsrail'in hava saldırılarını hedeflerine ulaşmadan püskürttüğü" belirtmişti.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Rami Abdul Rahman saldırıların hedefinin rejimin müttefikleri İran ve Hizbullah'a ait silah depolarının bulunduğu Şam'ın güneyindeki Kisva bölgesi olduğunu söyledi. Rahman, saldırıda bu depoların vurulup vurulmadığının ise bilinmediğini aktardı.

Söz konusu gerilim, İsrail'in Suriye'deki İran hedeflerini vurduğu hava saldırısından bir hafta sonra yaşandı. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu 12 Ocak'ta düzenlenen hava saldırısını kendilerinin gerçekleştirdiğini teyit etmiş ve İran ile Hizbullah'ı hedef aldıklarını söylemişti.

DW,AFP/SÖ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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