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Fotoğraf: Mahmoud Hassano/REUTERS
FelaketSuriye

Suriye iki sınır kapısını açıyor

4 saat önce

Depremin etkilediği Suriye'ye insani yardımların ulaştırılması için iki sınır kapısının daha açılacağı bildirildi. Suriye lideri Esad uluslararası yardım çağrısında bulundu.

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Birleşmiş Milletler (BM), Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın, ülkesindeki deprem mağdurları için uluslararası destek çağrısında bulunduğunu açıkladı. BM Genel Sekreteri António Guterres Pazartesi günü yaptığı açıklamada,  Suriye'nin çağrısıyla ülkeye yapılacak yardımların artacağını ve afet bölgesine daha hızlı ulaştırılacağını söyledi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli iki şiddetli deprem Türkiye'de 10 ilde büyük can kayıplarına ve tahribata yol açarken Suriye'de de etkili olmuştu. İç savaşın yaşandığı ve muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde binlerce can kaybı meydana gelirken milyonlarca insan evlerini ve yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kaldı. Suriye sınırında sadece bir kapının açık olması nedeniyle de ülkeye uluslararası yardımlar son derece sınırlı olarak ulaşabiliyor.  

Guterres Suriye'deki deprem mağdurlarına yardım ulaştırabilmek için Şam yönetimi ile varılan anlaşma kapsamında, insani yardım çalışanlarının çatışma bölgelerine erişimlerinin ve vize işlemlerinin hızlandırılmasının da yer aldığını vurguladı.

Anlaşma gereği Türkiye sınırındaki Bab El-Selam (Öncüpınar) ve  Er-Rae (Ceylanpınar) sınır kapıları da açılacak. Halen tek açık sınır geçişi ise Cilvegözü sınır kapısından yapılabiliyor.

Üç ay süreyle açık kalacak

Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye'deki insani durumla ilgili acil toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, söz konusu sınırların başlangıçta üç ay süreyle açık kalacağını belirtti.

BM kaynakları Esad'ın Pazartesi günü Şam'da BM Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths ile yaptığı görüşmede iki sınırı daha açmayı kabul ettiğini bildirdi.

Aynı kaynaklar Esad'ın  Griffiths ile yaptığı görüşmede "Suriye'deki altyapının onarılmasına yardım konusunda uluslararası çabaların önemini" vurguladığını da aktardı.

BM Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths ve Suriye lideri Beşar Esad
BM Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths ve Suriye lideri Beşar EsadFotoğraf: Syrian Presidency/Facebook/AP Photo/picture alliance

Görüşmenin ardından Suriye Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada da Esad'ın ülkesinin yeniden inşası için uluslararası yardım beklediği ifade edildi.

Suriye'de daha önce 200 binden fazla insanın evsiz kaldığı Halep kentini de ziyaret eden Griffiths, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile de bir araya geldi.

Bölgede gazetecilere açıklamalarda bulunan Griffiths, BM'nin önümüzdeki günlerde Suriye ve Türkiye'deki afetzedeler için bağış çağrıları yapacağını da ifade etti.

7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerde Türkiye'de 31 bin 643,  Suriye'de ise 3 bin 688 kişi hayatını kaybetti. BM tahminlerine göre sadece Suriye'de 5,3 milyon kişi deprem nedeniyle evinden oldu. Türkiye'ye yönelik uluslararası yardımlar tüm hızıyla devam ederken, Suriye'ye ise iç savaş nedeniyle son derece yavaş ulaşıyor.

AFP/TY,HT

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