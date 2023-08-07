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Suriye: İsrail'in saldırısında dört asker öldü

43 dakika önce

Suriye, İsrail'in başkent Şam yakınlarındaki bazı noktalara düzenlediği hava saldırısında dört askerin öldüğünü duyurdu.

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Arşiv
ArşivFotoğraf: Ammar Safarjalani/Xinhua/picture alliance

Suriye, İsrail'in başkent Şam yakınlarında düzenlediği hava saldırısında dört askerin öldüğünü, dört askerin de yaralandığını açıkladı. Suriye resmi haber ajansı Sana'nın askeri çevrelere dayandırarak verdiği habere göre, saldırıda maddi hasar da oluştu. Ajansa konuşan askeri yetkili, "Saat 02.20 sularında düşman İsrail, işgal altındaki Golan tepelerinden başkent Şam yakınlarındaki bazı noktalara hava saldırısı düzenledi" dedi. Haberde Suriye hava savunmasının bazı İsrail füzelerini etkisiz hale getirdiği de belirtildi.

İsrail, İran'ın Suriye'de nüfuzunu artıracağı endişesini taşıyor. İran ve Lübnanlı radikal Hizbullah örgütü Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a destek veriyor. İsrail, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'deki İran destekli gruplara saldırılar düzenliyor. Bu saldırılarla ilgili nadiren açıklama yapan İsrail, operasyonlarda İranlı savaşçılar ve radikal İslamcı Hizbullah'a silah teslimatının hedef alındığını belirterek, "İran'ın İsrail sınırlarına kadar etkisini genişletmesi kabul edilemez" görüşünü dile getiriyor. 

AFP, rtr / HT,EC

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