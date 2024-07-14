Suriye: Normalleşme için 2011 öncesindeki duruma dönmeliyiz

Suriye, Türkiye ile ilişkilerin normale dönmesinin, "iki ülkenin güvenlik, emniyet ve istikrarının temeli olan 2011 öncesindeki duruma geri dönmeye" bağlı olduğunu açıkladı. Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "iki ülkenin çıkarlarının çatışma veya düşmanlığa değil, aralarındaki sağlam ilişkiye" dayandığı ifade edildi.

Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığının açıklaması Suriye resmi haber ajansı SANA'da yer aldı. Açıklamada Suriye Arap Cumhuriyeti'nin her zaman "halklar ile Suriye'ye ve kendi ülkelerine zarar veren hükümetlerin politikaları ve pratikleri arasında net bir ayrım yapmaya" çalıştığı kaydedildi. Bu yüzden ikili ilişkileri geliştirmek için ortaya konan girişimlere de "olumlu bir biçimde yaklaşmaya" gayret edildiği ifade edildi.

Açıklamada "Suriye Arap Cumhuriyeti, iki ülke arasındaki ilişkilerin normale dönmesiyle temsil edilen, arzu edilen sonuçlara ulaşılmasını sağlamak için bu konudaki her türlü girişimin açık temeller üzerine inşa edilmesi gerektiğini vurguluyor" denildi. Bu temellerin başında da "Suriye topraklarında yasadışı olarak bulunan güçlerin geri çekilmesi" ve "sadece Suriye'nin değil Türkiye'nin de güvenliğini tehdit eden terörist gruplarla mücadelenin" geldiği ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasını "Suriye Arap Cumhuriyeti, Suriye-Türkiye ilişkilerinin düzeltilmesi için samimi çaba gösteren kardeş ve dost ülkelere teşekkür ve takdirlerini ifade ederken, iki ülke arasındaki normal ilişkinin geri dönüşünün, iki ülkenin güvenlik, emniyet ve istikrarının temeli olan 2011 öncesindeki durumun geri dönüşüne dayandığını vurguluyor" ifadeleriyle tamamladı.

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO zirvesinin ardından yaptığı basın açıklamasında, Suriye lideri Beşar Esad ile görüşme talebini yinelemişti. Erdoğan Washington'da düzenlediği basın toplantısında soru üzerine Suriye ile diyalog konusunda şu ifadeleri kullandı: "Özellikle Sayın Esed'e 'Ya ülkeme gel veya üçüncü bir ülkede bu görüşmeyi yapalım' çağrımı iki hafta önce yaptım. Bu konuyla ilgili olarak da Dışişleri Bakanımı görevlendirdim. O da muhataplarıyla görüşmek suretiyle inşallah bu dargınlığı, kırgınlığı aşmak suretiyle yeni bir süreci başlatalım istiyoruz."

DW / EC, JD