Blinken'den Türkiye'ye kritik Suriye ziyareti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suriye'de kritik gelişmelerin yaşandığı bir dönemde Türkiye'yi ziyaret etmeye hazırlanıyor.

Antony Blinken'ın Cuma günü Türk mevkidaşı Hakan Fidan ile bir araya geleceği belirtiliyor.

Görüşmede Suriye genelindeki gelişmelerin ve Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) başta olmak üzere Suriyeli muhalif gruplar ile ABD destekli Suriye Demokratik Güçler (SDG) arasında ülkenin kuzeyinde yaşanan çatışmaların sona erdirilmesine dönük perde arkasında yürütülen temasların ele alınması bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken dün tüm devletlere Suriye'de "kapsayıcı" bir siyasi süreci destekleme çağrısı yaptı. Beklentileri, gerekli standartları karşılaması halinde ABD'nin sonunda Suriye’deki hükümeti tanıyabileceğini söyleyen Blinken, "Suriye'nin geleceğine Suriye halkı karar verecektir. Tüm uluslar kapsayıcı ve şeffaf bir süreci destekleme taahhüdünde bulunmalı ve dış müdahalelerden kaçınmalıdır" dedi.

Ankara-Washington hattında yoğun temas trafiği

Suriye'de hem ABD hem Türkiye tarafından terör örgütü olarak sınıflandırılan radikal İslamcı (HTŞ) öncülüğündeki silahlı muhalefetin Şam'ı ele geçirmesi ve Beşar Esad'ın ülkeden kaçması üzerine Ankara-Washington hattında temas trafiği hızlandı.

Özellikle iki ülke dışişleri ve savunma bakanları ile orduları arasında son günlerde yürütülen yoğun telefon trafiği ve Washington’un bu görüşmeler hakkında yaptığı açıklamalar dikkat çekiyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Blinken'ın önceki gün Fidan ile yaptığı telefon görüşmesi hakkında yaptığı açıklamada, taraflar arasında yürütülen görüşmelerde odaklanılan konular hakkında önemli ipuçları içeriyor.

Miller, iki bakanın telefon görüşmesinde Suriye'deki son gelişmeleri ele aldıklarına ve Blinken'ın Fidan'a, "İŞİD ile Küresel Mücadele Koalisyonu'nun Suriye'deki misyonunu sürdürmesinin gerekliliğini ilettiğini" kaydetti. ABD açısından SDG'nin IŞİD ile mücadelede önemli bir partner olması nedeniyle Blinken'ın bu mesajı dikkat çekiyor. Oysa Türkiye, buna SDG'nin ana omurgasını oluşturan YPG'nin PKK'nın Suriye uzantısı olduğunu söyleyerek buna itiraz ediyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Türkiye ziyareti sırasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesi bekleniyor. Fotoğraf: Murat Gok/Anadolu/picture alliance

ABD dışişleri sözcü ayrıca Blinken'ın Fidan ile görüşmesinde Suriye'de sivillerin ve ülke genelindeki sivil altyapının korunmasının önemine de vurgu yaptığı, Suriye'deki tüm aktörlerin insan haklarına saygılı olmasının ve uluslararası insancıl hukuku uygulamasının gerekliliğini de aktardığını açıkladı.

ABD Savunma Bakanı LLoyd Austin de 8 Aralık'ta Türk mevkidaşı Yaşar Güler ile telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Ankara'dan beklentilerine işaret eden mesajlar vermişti.

Austin, Güler ile görüşmesinde "Suriye'deki muhalif grupların sivilleri korumasının ve uluslararası insani normlara bağlı kalmasının önemi konusunda mutabık kaldıklarını" aktardı.

SDG'yi IŞİD ile mücadelede "önemli bir partner" hatta "müttefik" olarak tanımlayan ABD'nin savunma bakanı ayrıca, "Suriye'deki istikrarsızlığın IŞİD'i yenilgiye uğratma misyonumuzu ya da bölgedeki müttefik ve partnerlerimizi tehdit etmemesini sağlamak üzere birlikte çalışmaya devam etme taahhüdünde bulunduk. Ülkelerimiz terörizmi yenmek ve askeri güçlerimizin güvenliğini sağlamak için birlikte çalışmaya devam edecektir" sözlerini kaydetti.

Dün de Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak’ın, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Charles Q. Brown Jr. ile telefonda görüştükleri, görüşmede Suriye'deki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu açıklandı.

Bundan iki gün önce Orgeneral Gürak'ın NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Christopher Cavoli ve İngiltere Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony Radakin ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdiği açıklanmış, görüşmede Suriye’deki gelişmelerin ele alındığı belirtilmişti.

DW/ DA, TY

DW Türkçe’ye sansürsüz nasıl erişebilirim?