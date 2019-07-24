 Suriye: Herhangi bir Türkiye-ABD uzlaşmasını reddediyoruz | DÜNYA | DW | 26.07.2019

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DÜNYA

Suriye: Herhangi bir Türkiye-ABD uzlaşmasını reddediyoruz

Suriye, Türkiye ile ABD arasında güvenli bölge oluşturulması konusunda varılacak herhangi bir uzlaşmayı reddettiğini açıkladı.

Syrien Flagge in Damaskus (picture-alliance/dpa)

Suriye’nin Türkiye ve ABD arasında güvenli bölge oluşturulmasına yönelik varılacak herhangi bir uzlaşmayı reddettiği açıklandı.

Suriye resmi haber ajansı SANA, Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı'ndan bir yetkilinin bu açıklamayı yaptığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Suriye hükümetinin, "Suriye ve halkının egemenliği ve birliği ile halkının ve halkının birliğine açıkça müdahaleci bir saldırı oluşturan Amerikan-Türk uzlaşmalarının kesin bir şekilde" reddettiğini söyledi.

Açıklamada ayrıca Türkiye'nin halen "terörün temel kaidesi" olduğu ve "lojistik desteğini sağlamaya devam ettiği" ifade edildi, Ankara'nın "ulusal güvenlik" gerekçesinin "hareket ve fiilleri" tarafından "yalanlandığı" ileri sürüldü.

Ayrıca ABD'nin Suriye'ye müdahalesi de "krizin ve karmaşıklığın uzatılmasına yönelik" olduğu belirtilerek "sert bir dille" kınandı.

Jeffrey'nin temasları

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey 22-24 Temmuz tarihlerinde Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal’ın da aralarında bulunduğu üst düzey yetkililerle bir dizi görüşme gerçekleştirmişti.

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada görüşmelerde, özellikle Kuzeydoğu Suriye başta olmak üzere Suriye konusunun geniş kapsamlı olarak değerlendirildiği belirtilmişti.

Ayrıca tarafların "Münbiç Yol Haritası" konusunda hızlı ve somut ilerleme sağlamayı taahhüt ettiği, Türkiye’nin Kuzeydoğu Suriye sınırında güvenliğin artırılmasına yönelik ayrıntılı tekliflerinin ele alındığı ifade edilmişti.

Büyükelçilik’ten yapılan açıklamada güvenli bölge kurulmasının ancak Türkiye'nin beklentilerini karşılayacak bir plan ile mümkün olduğu belirtilmişti.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise görüşmelerle ilgili yaptığı açıklamada "ABD'nin yeni önerileri bizi tatmin eder düzeyde değil. Burada adeta Münbiç gibi bir oyalama sürecine gitmek istedikleri izlenimini edindik" demişti.

Çavuşoğlu "Bizim sabrımız tükendi. Bir an önce güvenli bölge ile ilgili mutabakata varmamız gerekir. Aksi takdirde Türkiye olarak gereğini kendimiz yapacağız kararlıyız" diye konuştu.

DW / EC, HT

©Deutsche Welle Türkçe

 

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