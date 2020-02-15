Suriye hükümet güçleri ilerleyişini sürdürüyor

Suriye hükümet güçlerinin Türkiye ile Rusya arasında bugün yapılacak görüşmeler öncesinde Halep vilayetinin kuzeybatı kesiminde Türkiye'nin desteklediği muhaliflerin elinde bulunan toprakların büyük bölümünü geri aldığı bildirildi.

Suriye hükümet güçleri son haftalarda muhaliflerin elindeki son bölge olan İdlib ve çevresine düzenlediği saldırıları arttırdı. Türkiye'nin 12 gözlem noktasının bulunduğu İdlib'de tansiyon, son iki haftada düzenlenen saldırılarda 13 Türk askerinin yaşamını yitirmesi sonucu tırmanmış, Türkiye ile Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ı destekleyen Rusya arasında gerilime neden olmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk askerlerine yönelik saldırıların ardından Suriye hükümet güçlerinin Şubat ayı sonuna kadar muhaliflerin elindeki İdlib bölgesinde elde ettikleri mevzilerden geri çekilmemeleri halinde Türkiye'nin "bu işi" bizzat kendisinin yapmak zorunda kalacağını söylemişti.

Suriye ordusu Halep'te ilerledi

Reuters'ın haberine göre Pazar günü Rus savaş uçakları Halep vilayetindeki kasabalara ağır hava saldırıları düzenledi. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi‘nin verdiği bilgiye göre kasabalar daha sonra İran'ın desteklediği milis güçlerin eline geçti.

Muhalif kaynaklar, Anadan ve Haritan kasabaları dahil olmak üzere bölgedeki muhalif güçlerin geri çekildiğini bildirdi.

Esad güçlerinin bu son kazanımları, ülkenin iki büyük kenti Halep ve Şam'ı birbirine bağlayan M5 karayolunun 2012 yılından bu yana ilk defa kontrolünü ele geçirmelerinin ardından geldi.

Diğer taraftan Türkiye'nin desteklediği Suriyeli muhalif güçlerin kaybettikleri mevzileri ele geçirmek için karşı taarruz başlattığı bildirildi. Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre asker, tank ve askeri araçlardan oluşan 100 araçlık bir konvoy İdlib'e vardı.

Türkiye'nin İdlib bölgesinde Rusya ile 2018 yılında yaptığı Soçi mutabakatı kapsamında askeri gözlem noktaları bulunuyor.

Ancak İdlib'de Suriyeli muhalif ve Esad güçleri arasındaki çatışmaların önlenmesi amacıyla kurulan bu gözlem noktalarının bazılarının Suriye hükümet güçlerinin ele geçirdiği topraklarda kaldığı bildiriliyor. Türkiye gözlem noktalarını kuvvetlendirmek için binlerce asker ve yüzlerce konvoy silah ve askeri ekipmanı bölgeye gönderdi.

Türkiye-Rusya görüşmeleri

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 56'ncı Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’la gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Artık İdlib’te bu saldırganlığın durması gerektiğini vurguladık ve kalıcı, bundan sonra ihlal edilmeyecek bir ateşkesi tesis etmemiz gerektiğini de söyledik" diye konuştu.

Pazartesi günü Türkiye’den bir heyetin Moskova’ya gideceğini anımsatan Çavuşoğlu "Biz istiyoruz ki; Rusya ile yaptığımız ve yapacağımız görüşmelerle, diplomasi yoluyla bunu başaralım ama eğer bu mümkün olmazsa, gerekli tedbirleri de alacağımızı da zaten Cumhurbaşkanımız açıkladı" dedi. Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü, "Çünkü rejim sadece masum insanları değil, bizim gözlem noktalarındaki askerlerimizi de hedef alıyor; bizim buna müsamaha göstermemiz tabii ki mümkün değil."

Bakan Çavuşoğlu, ABDli senatör ve kongre üyeleri ile bir araya geldiğini ve görüşmelerde ABD‘den müttefikliğe yakışır bir tutum beklediğini vurguladığını kaydetti.



Çavuşoğlu "Faydalı bir görüşme oldu. Onlardan da beklentilerimizi söyledik. Rusya ile olan şu andaki durumdan dolayı suni bir gelişme değil ama onlar bunu bir fırsat olarak görüyorlar ilişkileri normalleştirmek için. Ama illa ilişkileri düzeltmek için üçüncü bir ülkenin tutumuna bakmamak lazım ve samimi bir şekilde, müttefikliğe yakışır bir şekilde Amerika‘dan tutum beklediğimizi bu görüşmede de net bir şekilde vurguladık" şeklinde konuştu.

Trump'tan Erdoğan'a destek

Öte yandan Pazar günü Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Başkan Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak İdlib'te yaşanan şiddet olayları nedeniyle kaygısını ilettiği ve Türkiye'ye insani bir krizi engellemek için gösterdiği çabadan dolayı teşekkür ettiği bildirildi.

Trump'ın Rusya'ya Suriye hükümetinin "vahşetine" verdiği desteğini durdurması çağrısı yaptığı belirtildi. Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere Trump'ın Erdoğan ile yaptığı görüşmede "ABD'nin Rusya'nın Esad rejiminin vahşetine verdiği desteği durdurduğunu ve Suriye'de siyasi bir çözümü görmeyi arzu ettiğini ilettiğini" açıkladı.

Trump'ın ayrıca "Libya'ya yabancı müdahalesinin durumu daha da kötüleştireceğini" söylediği aktarıldı.

Rtr, AFP, dpa, DHA / SSB, TY

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