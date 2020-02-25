 Suriye devlet televizyonu: Serakib′de çatışmalar sürüyor | DÜNYA | DW | 27.02.2020

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DÜNYA

Suriye devlet televizyonu: Serakib'de çatışmalar sürüyor

Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu'nın Serakib'i ele geçirdiğini duyurması sonrası Suriye devlet televizyonu kasabada çatışmaların sürdüğünü bildirdi. Kremlin de 5 Mart’ta Putin’in Erdoğan ile görüşmeyeceğini belirtti.

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Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu İdlib'de, M4 ve M5 otoyollarını birleştiren stratejik öneme sahip Serakib kasabasını geri aldığını duyurdu. (27.02.2020)

Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu'nun stratejik öne sahip Serakib kasabasını geri aldığı iddiası, Rus askeri kaynakları tarafından yalanlandı. Açıklamada Suriye ordusunun tüm saldırılara karşılık verdiği belirtildi.

Suriye devlet televizyonu Serakib etrafında çatışmaların sürdüğünü duyurdu. Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu'nun bomba yüklü araçlar kullandığı ve kasabayı bombardımana tuttuğu bildirilirken, kasabanın rejim kontrolünden çıkmadığı belirtildi.

Suriye Milli Ordusu Sözcüsü Naci Mustafa "Serakib Esad'ın çetelerinden tamamen kurtarıldı" demiş, Suriyeli silahlı muhalif gruplardan başka kaynaklar da bu bilgiyi doğrulamıştı.

Suriye ordusu yaklaşık üç hafta önce Serakib'i silahlı muhalif grupların elinden almayı başarmıştı. Ülkenin dört büyük kentini, Şam, Humus, Hama ve Halep'i birbirine bağlayan M5 ve Akdeniz kıyısındaki önemli liman kenti Lazkiye'ye giden M4 otoyolu Serakib üzerinde birbiriyle buluşuyor. Rejim açısından otoyolların geri alınması ülkenin ekonomisini yeniden canlandırmak açısından büyük önem taşıyor.

Kremlin'den 5 Mart açıklaması

Suriye Milli Ordusu

Suriye Milli Ordusu

Kremlin'den bir de açıklama yapıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5 Mart'ta Rus lider Putin ile İdlib'i görüşeceklerine dair açıklamasına istinaden, böyle bir görüşme planı olmadığını ifade etti. Peskov, "Putin'in 5 Mart'ta başka planları" olduğunu kaydetti.

Milli Savunma Bakanlığı İdlib'de iki Türk askerinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklamada "Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza düzenlenen hava saldırısı sonucu iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgedeki Rejim hedefleri derhal ateş altına alınmış; alınmaya devam edilmektedir” denildi.

Açıklamada ayrıca "Bölgedeki çeşitli kaynaklardan alınan bilgilere göre; bir adet hava savunma füze sistemi, bir adet ZU-23 uçaksavar, bir adet Tanksavar, üç tank, bir mühimmat aracı, iki iş makinesinin imha edildiği, üç tankın ele geçirildiği ve 114 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Ölen askerlerin İstihkâm Uzman Onbaşı Şükrü Elibol ve Piyade Uzman Çavuş Soner Enes Baykuş olduğu belirtildi.

DW, dpa, AFP, Reuters / GA,EC

©Deutsche Welle Türkçe

 

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