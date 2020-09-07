Suriye Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye'ye terör suçlaması

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantısı için önceden kaydedilen konuşmasında Türkiye'yi hedef aldı. "Ülkesindeki ve bölgedeki terörün ana sponsorlarından birinin Türkiye olduğunu" belirten Muallim Ankara'nın, "Türkiye’nin işgaline direnen onlarca kentin suyunu kestiğini" öne sürerek, bunun "hem insanlığa karşı bir suç, hem de bir savaş suçu olduğunu" dile getirdi.

BM konuşmalarında alışılmadık ölçüde sert bir dil kullandığı dikkat çeken Suriye Dışişleri Bakanı, "Konu terörizmi finanse etmek ve buna sponsor olmak olduğunda, Türk rejimi harika bir yönetim gösteriyor" dedi. Türkiye'nin su akışını kesmesi nedeniyle, koronavirüs salgınından mustarip olan bölgelerde sivillerin hayatının tehlikeye girdiğini belirten Velid Muallim, Ankara'nın, "ılımlı muhalifler olarak nitelendirdiği teröristleri, savaşmaları için Libya'ya götürdüğünü, Irak’ın egemenlik haklarını çiğnediğini ve sığınmacıları Avrupa'ya karşı, Doğu Akdeniz'deki enerji meselesinde bir koz olarak kullandığını" savundu.

Türkiye'nin "uluslararası hukuka göre yasaları tanımayan bir haydut rejim tarafından yönetildiğini" ifade eden Muallim, Ankara'nın izlediği "siyasetin, tüm bölgenin güvenliğini ve istikrarını tehlikeye attığını ve derhal durdurulmasının zorunlu olduğunu" öne sürdü.

Türkiye açıklamalara tepki gösterdi

Suriye Dışişleri Bakanı Muallim'in suçlamalarına yanıt veren Türkiye'nin BM'deki temsilciği, "Suriye rejiminin gülünç suçlamalarla dolu ifadelerinin tümden reddedildiğini" duyurdu. İsminin açıklanmasını istemeyen bir Türk temsilciliği yetkilisi, "Meşruiyetini uzun süre önce kaybetmiş olan katil Suriye rejimi Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısını, gerçekleri saptırmak için kötüye kullanmaya devam ediyor" dedi.

"Suriye rejimi, Suriye'de yaşayan milyonlarca insanın ölümünden, sakat kalmasından, kaçırılmasından, kaybolmasından ve açlıktan sorumludur" diyen söz konusu yetkili, "Suriye'nin insanlığa karşı işlediği suçlar, uluslararası insan hakları ihlalleri ve savaş suçları sayısız BM raporu ile belgelenmiştir" ifadesini kullandı.

AP / ET,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe