 Suriye Dışişleri Bakanı Muallim hayatını kaybetti | DÜNYA | DW | 16.11.2020

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DÜNYA

Suriye Dışişleri Bakanı Muallim hayatını kaybetti

79 yaşındaki Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim’in hayatını kaybettiği bildirildi. Muallim, Beşar Esad'ın en büyük destekçilerinden biriydi.

Velid Muallim 79 yaşındaydı

Velid Muallim 79 yaşındaydı

Suriye devlet kanalı 79 yaşındaki Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Suriye resmi haber ajansı Sana da hükümetin Muallim'in vefatı nedeniyle yayınladığı yazılı mesaja yer verdi. Kalp sorunları olduğu bilinen Muallim'in ölüm nedeni açıklanmadı.

1964 yılından bu yana diplomatik görevlerde bulunan Velid Muallim, Romanya ve Washington'da büyükelçilik yapmıştı. 2006 yılından bu yana dışişleri bakanlığı görevini yürüten Muallim, son olarak geçen hafta Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönüşüne ilişkin olarak Şam'da düzenlenen bir konferansta kamuoyu önüne çıkmıştı. Muallim, Devlet Başkanı Beşar Esad'ın en önemli destekçileri arasında yer alıyordu.

Muallim'in bugün Şam'da düzenlenecek cenaze töreninin ardından defnedilmesi bekleniyor.

Suriye'de 2011 yılından bu yana iç savaş koşulları hüküm sürüyor. Çatışmalar sırasında 380 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, halkın yarısının ise Suriye topraklarını terk ettiği tahmin ediliyor.

AP,AFP/BÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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