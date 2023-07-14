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Suriye Cilvegözü'nden yardımların devamına izin verdi

48 dakika önce

Şam yönetimi, ülkenin kuzeybatısındaki insanlar için gönderilen BM yardımlarının, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan altı ay daha girişine izin verdi.

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Türkiye ile Suriye arasındaki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bekleyen TIR'lar
Suriye'nin kuzeybatısına giden uluslararası yardımların yüzde 85'i, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiyorFotoğraf: Ghaith Alsayed/AP

Şam yönetimi, Türkiye ile Suriye arasındaki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan rejim karşıtlarının kontrol ettiği bölgeye, Birleşmiş Milletler (BM) insani yardım malzemelerinin altı ay daha sokulmasına izin verdiğini duyurdu. Buna göre, BM'nin de onaylaması halinde söz konusu sınır kapısı altı ay daha uluslararası yardımın bölgeye ulaştırılması için kullanılabilecek.

Suriye'nin BM Büyükelçisi Bessam Sabbağ, BM Güvenlik Konseyi'ne ilettiği belgede yardımların, "Suriye hükümetinin koordinasyonu ve her konuda onunla iş birliği içinde" yapılmasına izin verileceğini belirtti. New York'ta gazetecilere konuşan Sabbağ, verdikleri müsaadenin Perşembe gününden itibaren altı ay geçerli olacağını kaydetti. 

Pazartesi sona erdi

BM Güvenlik Konseyi kararı ile Türkiye'nin idaresinde, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan, Şam yönetimine muhalif güçlerin kontrol ettiği Suriye'nin kuzeybatı bölgesindeki milyonlarca insana yardım götürülmesine yönelik program, ilgili uzatma kararının çıkmaması üzerine geçen Pazartesi günü sona ermiş; Beşar Esad'ı destekleyen Rusya, söz konusu sınır kapısının dokuz aylığına kullanımına yönelik talebi de veto etmişti. Moskova, kendi hazırladığı ve sunduğu öneride de Beşar Esad yönetimindeki Şam rejimine yönelik Batı'nın uyguladığı yaptırımların kaldırılmasını da içeren başvurusuyla başarılı olamadı. 

Suriye'nin BM Büyükelçisi Bessam Sabbağ
Bessam SabbağFotoğraf: Lev Radin/Pacific Press/picture alliance

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise yardımların Cilvegözü'nden geçişine yönelik bir yıllık izin çıkması için çabalamıştı.

BM Sözcüsü Stéphane Dujarric, Suriye'nin yardımların geçişine altı aylığına müsade vereceğini taahhüt ettiği başvurunun kendilerine ulaştığını ve incelendiğini duyurdu.

Dört milyon insan yardıma muhtaç

BM kaynaklarının verdiği bilgiye göre, rejim muhalifi cihatçı grupların kontrol ettiği bölge dahil Suriye'de toplam dört milyon insan gıda, su ve ilaç gibi temel yardımlara muhtaç. BM her ne kadar, Cilvegözü Sınır Kapısı kapansa dahi, yardımlar için iki hudut kapısının daha kullanılabildiğine işaret etse de, ülkeye yapılan yardımların yüzde 85'inin söz konusu sınır kapısı üzerinden gerçekleştirildiğinin altını çiziyor.

Suriye tarafında ismi Bab El-Hava olan Cilvegözü Sınır Kapısı üzerinden yapılan yardımların iletildiği rota, BM yardımlarının Şam yönetiminin denetimi olmadan Suriye halkına ulaşabildiği tek hat olma özelliğine sahip. Bu rotadan yardımları düzenleyen 2014 yılından beri devam eden BM programının her altı ayda bir uzatılması gerekiyor.

 

Reuters,AFP / ETO,ET

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