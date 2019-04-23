 Suriye: Batılı ülkeler Şam′a ekonomik terör uyguluyor | DÜNYA | DW | 26.04.2019

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DÜNYA

Suriye: Batılı ülkeler Şam'a ekonomik terör uyguluyor

Suriye'den Batılı ülkelerin yaptırımlarına sert eleştiri geldi. Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Caferi, ABD ve AB'yi "ekonomik terör" uygulamakla suçladı.

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Erdoğan da Ruhani de Trump’ın Suriye’den çekilme kararına temkinli yaklaşıyor. İkilinin, ABD’nin İran’a yaptırımlarına 'ortak direnci güçlendirme' kararı dikkat çekerken, 'Amerikasız Suriye' senaryosu değerlendiriliyor. (20.12.2018)

İran’da binlerce kişinin katıldığı gösterilerde ABD’nin yeni yaptırımları protesto edildi. Devrim Muhafızları Komutanı Caferi, Trump’ı İran’ı "tehdit etmemesi" konusunda uyardı. (04.11.2018)

İran Devrim Muhafızları Komutanı Caferi, Suudi Arabistan’ın bölgede "terörist bir devlet" haline geldiğini söyledi. İran, vatandaşlarına bu yıl hac için ise izin vereceğini duyurdu. (05.07.2017)

Suriye'deki savaşı bitirmek için Soçi'de düzenlenen toplantıda Şam rejimini temsil eden BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki varlığını "işgal" olarak niteledi. (31.07.2018)

Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, ABD ve Avrupa Birliği'ni ülkesine yönelik yaptırımları nedeniyle eleştirdi.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Rusya, Türkiye ve İran'ın garantörlüğünde düzenlenen Suriye görüşmelerine katılan Caferi, "Bu tek taraflı ekonomik önlemlerle tırmanan ekonomik terörizm" dedi.  

Caferi'nin açıklaması, Suriye'de hükümetin kontrolündeki bölgelerde ciddi yakıt sıkıntısının yaşandığı dönemde geldi. Yakıt sıkıntısının arkasında büyük ölçüde Batılı ülkelerin Suriye'ye ve İran'a yönelik yaptırımları yatıyor.

Suriye'ye yönelik ilk yaptırım kararını 1979 yılında alan ABD, Suriye'deki savaşın başlamasıyla ülkeye uyguladığı yaptırımları da sıkılaştırdı. 2011 yılında, ülkedeki insan hakları ihlali ve baskıdan sorumlu tutulan aralarında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın da olduğu üst düzey Suriyeli yetkililere yönelik yaptırım kararı alındı. Ayrıca ABD vatandaşlarına Suriye'de yatırım yapma yasağı getirildi ve Suriye'den petrol ve petrol ürünü satın alınması yasaklandı.

Çatışmalar nedeniyle Suriye'ye yaptırım uygulayan AB'nin listesinde 2019'un başı itibariyla 270 kişi ve 72 kuruluş yer alıyor. Yaptırımlar arasında Suriye'ye petrol ambagosu, bazı yatırımlara sınırlandırma, Suriye Merkez Bankası'nın Birlik içerisinde varlıklarının dondurulması gibi önlemler yer alıyor. AB'nin yaptırımları yıllık olarak gözden geçiriliyor. Bir sonraki değerlendirme Haziran başında yapılacak.

ABD İran'a yaptırımları sertleştirmişti

ABD hükümeti Kasım ayında aldığı bir kararla İran'a karşı bugüne kadarki en sert ekonomik yaptırımları uygulamaya koydu. İran'ın en büyük gelir kaynağı olan petrol endüstrisini hedef alan yaptırımlarda sekiz ülkeye muafiyet tanınmıştı. Bu kapsamda Türkiye, Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Tayvan, İtalya ve Yunanistan'ın altı ay boyunca herhangi bir yaptırıma uğramadan İran'dan petrol ihraç etmesine izin verilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 2015 yılında Tahran ile imzalanan nükleer anlaşmadan geçen Mayıs ayında tek taraflı olarak çekileceğini açıklamış ve ardından İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı. İlk yaptırımlar Ağustos 2018'de, yaptırımların ikinci paketi ise 5 Kasım 2018'de devreye sokulmuştu.

rtr/ÖA,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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