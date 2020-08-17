Suriye anayasa müzakerelerine korona engeli

İç savaşın yaşandığı Suriye'de yeni bir anayasa hazırlanması için bugün İsviçre'nin Cenevre kentinde başlayan müzakerelere, üç katılımcıda koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle ara verildi. Birleşmiş Milletler (BM) Özel Temsilcisi Gier Pedersen himayesinde yapılan müzakerelere, dokuz ay aradan sonra bugün yeniden başlanmıştı. Pedersen'in ofisinden yapılan açıklamada, "Yapıcı ilk oturumun ardından, Anayasa Komitesi'nin üçüncü tur görüşmelerine şu an için ara verildi" ifadesi kullanıldı. Açıklamada, müzakerelerin nasıl devam edeceğine ilişkin bilgilendirmenin daha sonra yapılacağı bildirildi.

Anayasa Komitesi'nin alt komisyonunu oluşturan ve Beşar Esad hükümeti, muhalefet ve sivil toplumdan 15'er temsilcisinin katıldığı müzakerelerin cuma gününe kadar sürmesi planlanıyordu. Pedersen'in ofisinden yapılan açıklamada, hangi katılımcıların koronavirüs testinin pozitif çıktığına ilişkin bilgi verilmedi. Ancak söz konusu katılımcıların temas ettiği kişilerin bulunması için İsviçreli yetkililerin çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Mart ayında yapılması planlanan anayasa müzakerelerinin üçüncü turu, küresel koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti. Cenevre'deki BM binasında bugün başlayan müzakereler, katılımcılar arasında gereken fiziki mesafenin sağlanabilmesi için büyük salonda gerçekleşiyordu. Bütün katılımcılara ülkelerinden ayrılmadan önce ve Cenevre'ye ulaştıktan sonra da koronavirüs testi yapılmıştı.

Pedersen: Kimse mucize beklemesin

BM'nin arabuluculuğu ile oluşturulan Anayasa Komitesi ilk toplantısını geçen yıl sonbaharda gerçekleştirmişti. Bu toplantıda anayasanın yazımı için oluşturulan alt komisyon kasım ayı başında müzakerelerde bulunmuştu. Komitenin kasım ayı sonunda yapılan ikinci tur müzakereleri ise Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile muhalefet temsilcileri arasındaki görüş ayrılığının aşılamaması nedeniyle sonuçsuz kalmıştı.

Muhalefet temsilcileri görüşmelerin üçüncü turundan da büyük beklentilerinin olmadığını dile getirdi. Görüşme öncesinde açıklama yapan muhalefet heyetinden Yahya el Aridi, Esad'ı suçlayarak, "Bu rejimin siyasi sürece veye Anayasa Komitesi'ne katılmak istemediğini hepimiz biliyoruz, sadece engel olmak için çalışıyorlar" ifadesini kullandı.

Müzakerelerin üçüncü turundan kimsenin mucize beklememesi gerektiğini belirten BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ise sürecin uzun ve çetin olacağını söyledi. Pedersen, geçen yıl sonbaharda oluşturulan Anayasa Komitesinin siyasi sürece kapı açabileceğini ve güven ortamı yaratabileceğini söyledi.

Türkiye ile de görüşecek

Suriye Anayasa Komitesi'nin üçüncü tur görüşmeleri kapsamında Türkiye, Rusya, İran ve ABD temsilcilerinin de Cenevre'de bulunduğu, ancak müzakerelere katılmadıkları bildirildi. BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, bu ülkelerin temsilcileri ile bu hafta içinde ayrıca görüşeceğini açıklamıştı.

dpa,Reuters / JD,ET

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