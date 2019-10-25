Suriye Anayasa Komitesi için son hazırlıklar

Suriye'nin yeni anayasasını hazırlama hedefiyle 30 Ekim'de Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde Cenevre'de toplantılarına başlayacak olan Anayasa Komitesi için son hazırlıklar yapılıyor.

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, ilk toplantı öncesinde Salı günü Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanları ile buluşacağını duyurdu. Pedersen, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in Birleşmiş Milletler‘in Cenevre Ofisi'nde bir araya geleceğini bildirdi.

BM Özel Temsilcisi düzenlediği basın toplantısında, "Suriye'de devam eden çatışmalar, ülke bütünündeki sorunlara çözüm bulmaya yardımcı olacak ciddi bir siyasi sürecin önemini bir kez daha göstermektedir" diye konuştu.

Listeler hâlâ kesinleşmedi

Suriye'de Beşar Esad hükümeti, muhalifler ve BM'nin belirlediği sivil toplum temsilcilerinden 50'şer kişinin temsil edildiği 150 kişilik komitede listelerin de henüz kesinlik kazanmadığı bildirildi. Pedersen, Suriye hükümeti ve muhaliflerin 50'şer kişilik listelerindeki katılımcıların tümüyle ilgili henüz anlaşmaya varılamadığını kaydetti.

Komite toplantılarının Çarşamba günü düzenlenecek açılış töreninin ardından Perşembe günü her gruptan 15'er kişilik heyetlerle daha küçük ölçekte başlayacağını belirten Pedersen, katılımcı sivil toplum temsilcileriyle ilgili tartışmaların sürdüğünü, sorunun bu hafta içinde çözüme kavuşmasını umduklarını söyledi.

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan muhalif kaynaklar, Şam'da oturan sivil toplum temsilcilerinden bazılarının hükümet güçlerinin baskısına maruz kaldığını, bazılarına ise seyahat yasağı getirildiğini belirtti.

Anayasa taslağı hazırlanacak

Komite çalışmalarının sonunda bir anayasa taslağının ortaya çıkmasının hedeflendiğini kaydeden Pedersen, söz konusu taslakla ilgili son kararı, bu taslağı oylayacak olan Suriye halkının vereceğini vurguladı. Diplomatik çevreler, Suriye’nin kuzeydoğusunda yaşanan şiddet olaylarına rağmen anayasa sürecinin başlamasını bir başarı olarak değerlendiriyor.

Kurulma süreci, 2015 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı ile başlatılan Komite, Suriye rejimi ve muhaliflerin listeler konusunda uzlaşamaması nedeniyle yıllardır hayata geçirilememişti. Rejim ve muhalifler arasında uzlaşmaya, BM Özel Temsilcisi Pedersen'in yoğun çabaları sonucu Eylül ayında varılmıştı.

dpa,rtr,epd / ET,BK

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