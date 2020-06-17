 Suriye: ABD yaptırımlarla Suriyelileri açlıktan öldürmek istiyor | DÜNYA | DW | 23.06.2020

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DÜNYA

Suriye: ABD yaptırımlarla Suriyelileri açlıktan öldürmek istiyor

Dışişleri Bakanı Muallim, Suriye'ye yeni yaptırımlar uygulayan ABD'ye yönelik suçlamalarda bulundu. Muallim, bu yaptırımların "insanları açlıktan öldüreceğini" savundu.

Suriye Dışişleri Bakanı Velid el Muallim

Suriye Dışişleri Bakanı Velid el Muallim

Suriye hükümeti, yeni yaptırımlar getiren ABD'yi iç savaşın yaşandığı ülkedeki insanları açlıktan öldürmeye çalışmakla suçladı. Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim Salı günü başkent Şam'da düzenlediği basın toplantısında, bu yaptırımları Suriyelilerin geçim kaynaklarını doğrudan etkileme çabası olarak değerlendirdi. Muallim, "Sezar" olarak adlandırılan yaptırımların amacının "2011'de olduğu gibi terörizmin geri dönüşüne kapıyı açmak" olduğunu da sözlerine ekledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ABD'li üst düzey yetkilileri "yalancılar korosu" olarak nitelendiren Muallim, kendilerini Suriyelilerin çıkarlarını koruyormuş gibi gösterip, ama gerçekte bunun tam tersi bir tutum izlediklerini belirtti.

Suriye Dışişleri Bakanı Muallim, bu yaptırımların bir amacının da ülkede gelecek yıl yapılması planlanan "devlet başkanlığı seçimlerini etkilemek" ve seçimlerde Esad'a verilen desteği zayıflatmak olduğunu savundu. Muallim, "Suriye halkı istediği sürece, Esad iktidarda kalacak" ifadesine vurgu yaptı.

"Dost ve müttefiklerle işbirliği için bir fırsat"

Suriye'nin bu yaptırımların  "ulusal ekonominin geliştirilmesi, kendi kendine yetebilmenin sağlanması ile dost ve müttefiklerle işbirliğinin derinleştirilmesi için bir fırsat" olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı, Suriyelilerin Washington'ın isteklerine boyun eğmeyeceğini vurgulayarak "Suriye'nin ve halkının onların koşullarına boyun eğeceklerini hayal ediyorlarsa, hayal kurmayı sürdürsünler, çünkü bu hiçbir zaman gerçekleşmeyecek" şeklinde konuştu.

Sezar yaptırımları nedir?

Geçen hafta yürürlüğe giren "Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası," Devlet Başkanı Beşar Esad ve eşi Esma Esad'ın da aralarında olduğu 39 kişi ve kuruluşa yaptırımlar öngörüyor. Suriye hükümeti ya da listede bulunan kişilerle ticaret yapan kişi veya firmalara da yaptırım uygulanabileceği belirtiliyor.

ABD'li yetkililere göre, bu yaptırımlar ateşkes, serbest seçim ve siyasi değişim öngören Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2015 tarihli kararını kabul etmesi için Esad üzerinde baskı oluşturmayı hedefliyor.

AFP,AP,dpa/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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