Suriye açıklarında göçmen teknesi battı

Suriye açıklarında göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu 70'ten fazla kişi hayatını kaybetti. Arama çalışmalarının devam ettiği belirtiliyor.

İçinde göçmenlerin bulunduğu bir tekne Suriye kıyılarında battığı ve şimdiye kadar 70'ten fazla kişinin öldüğünün tespit edildiği bildirildi. Şu ana kadar 20 kişinin kurtulduğunu söyleyen Lübnanlı yetkililer, kayıp 70 kişiyi arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamiyeh, kayıpları sağ bulma ümidinin zayıf olduğunu belirterek can kaybının artabileceğine dikkat çekti.

Farklı milletlerden 120 ila 150 göçmenin bulunduğu tekne Lübnan'ın kuzeyindeki Trablus limanından Avrupa'ya ulaşmak üzere yola çıkmıştı.

Suriye'nin kıyı kenti Tartus'tan kaza bölgesine yardım ulaştırıldı Fotoğraf: Saleh Sliman via REUTERS

Suriye Ulaştırma Bakanlığı yetkilieri de kıyı kenti Tartus'ta yaralıların hastaneye kaldırıldıklarını söyledi. Teknenin Tartus kentine yakın Ervad adasına yakın bir noktada alabora olduğu belirtiliyor.

Bu, mülteci akınının Avrupa'ya yoğunlaştığı 2015 yılından bu yana en ölümcül tekne kazalarından biri. Ekonomik krizin pençesindeki Lübnan'dan deniz yoluyla Avrupa'ya gidenlerin sayısında artış yaşanıyor. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre Lübnan'da yaklaşık 1 milyon Suriyeli, yaklaşık 400 bin de Filistinli sığınmacı var.

Yaralılar Tartus'ta hastaneye kaldırıldı Fotoğraf: Saleh Sliman via REUTERS

Lübnan Lirası, ekonomik krizin başladığı 2019 yılından beri yüzde 95 oranında değer kaybetti. Yoksulluğun arttığı Lübnan'da halkın yüzde 74'ten fazlası ekonomik krizden etkileniyor.

dpa, Reuters / HS, EC