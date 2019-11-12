 Surinam Devlet Başkanı′na 20 yıl hapis cezası | DÜNYA | DW | 30.11.2019

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DÜNYA

Surinam Devlet Başkanı'na 20 yıl hapis cezası

Surinam Devlet Başkanı Desi Bouterse 1982’de 15 muhalifin öldürülmesinde "kilit rol oynadığı" gerekçesiyle 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Suriname Präsident Desi Bouterse (Reuters/R. Abhelakh)

Güney Amerika ülkesi Surinam'da Devlet Başkanı Desi Bouterse 1982'deki askeri darbe sırasında 15 muhalifin öldürülmesinde "kilit rol oynadığı" gerekçesiyle 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Desi Bouterse resmi ziyaret için Çin'de bulunuyor. Askeri mahkemenin cuma günü açıkladığı kararın ardından Bouterse'nin avukatı, önümüzdeki hafta müvekkili ülkeye döner dönmez karara itiraz edeceklerini açıkladı.

2007 yılında cinayetler nedeniyle Desi Bouterse'nin de aralarında bulunduğu 24 kişiye dava açılmıştı. O tarihten bu yana sanıklardan altısı hayatını kaybetti.

Devlet Başkanı Bouterse "Aralık cinayetleri" olarak anılan cinayetlerle her türlü bağlantısını reddediyor. Bouterse 13 sivil ve 2 ordu mensubunun darbe girişimi planladıkları gerekçesiyle Amerikan istihbarat servisi CIA'in de yardımıyla yakalandığını ve daha sonra firar etmeye çalışırlarken vurularak öldürüldüklerini açıklamıştı. Görgü tanıkları ise başkent Paramaribo'daki eski bir kaledeki infazlar sırasında Bouterse'nin de hazır bulunduğunu söylemişti.

Bouterse 1980'de askeri darbeyle yönetime gelmiş, uluslararası baskıların ardından yedi yıl sonra koltuğunu bırakmıştı.

Hollanda'da bir mahkeme Bouterse'yi uyuşturucu kaçakçılığı suçundan 16 yıl hapse mahkum etmiş, Bouterse için kırmızı bülten çıkarılmıştı. 2010 yılından bu yana Surinam'da Devlet Başkanı olan Desi Bouterse diplomatik dokunulmazlığı nedeniyle yurt dışındaki ziyaretleri sırasında tutuklanma endişesi taşımıyor.

Eski Hollanda sömürgesi olan Surinam Güney Amerikan'nın en küçük ülkesi. Yarım milyon nüfuslu Surinam 1975 yılında bağımsızlığını kazandı.

AFP/BW,MY

©Deutsche Welle Türkçe 

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