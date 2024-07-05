Sunak: Muhafazakar Parti liderliğini bırakıyorum

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Muhafazakar Parti'nin erken genel seçimlerde tarihinin en ağır yenilgisini almasının ardından parti liderliğini bırakacağını açıkladı.

Buckingham Sarayı'na giderek İngiltere Kralı III. Charles'a istifasını sunmadan önce Downing Sokağı 10 Numara'daki resmi başbakanlık konutu önünde açıklamalarda bulunan Sunak, "Ülkeye ilk olarak şunu söylemek istiyorum: Özür dilerim. Bu iş için elimden gelen her şeyi yaptım ancak sizler Birleşik Krallık'ın hükümetinin değişmesi gerektiği yönünde net bir mesaj verdiniz. Ve sizin yargınız önemli olan tek yargıdır. Kızgınlığınızı, hayal kırıklığınızı duydum ve bu yenilginin sorumluluğunu üstleniyorum" diye konuştu.

Sunak, İşçi Parti'sinin ezici galibiyetine atıfla, "Bu sonucun ardından parti liderliğinden çekileceğim. Ancak hemen değil, halefimin seçilmesi için resmi düzenlemeler yapıldıktan sonra" ifadelerini kullandı. 14 yıl iktidarda kaldıktan sonra Muhafazakar Parti'nin yeniden yapılanmasının önemine dikkat çeken Sunak, "Ancak aynı zamanda muhalefetteki kritik rolünü de profesyonelce ve etkili bir şekilde üstlenmesi gerekmekte" diye konuştu.

Sunak'ın görevinden çekileceğini açıklamasının ardından, Muhafazakar Parti'de lider seçim sürecinin yeni bir iç çekişmeyi tetikleyebileceği belirtiliyor.

Keir Starmer ve eşi Victoria Starmer Fotoğraf: Phil Noble/REUTERS

Muhafazakar partinin tarihi yenilgisi

İngiltere'de Perşembe günü yapılan erken genel seçimler beklendiği üzere İşçi Partisi'nin zaferiyle sonuçlanmıştı. Jeremy Corbyn'in ardından parti liderliğine gelen 61 yaşındaki Keir Starmer, ülkenin yeni başbakanı olacak.

Aldığı ağır yenilgiyle Avam Kamarası'nda 231 koltuk kaybeden Muhafazakar Parti'nin 8 bakanı yeniden seçilemedi. İşçi Partisi ise toplam 650 sandalyeli parlamentoda çoğunluğa sahip olmak için gereken 326 sayısını rahatlıkla aşarak 397 sandalyenin sahibi oldu.

Bağımsız aday Corbyn'in zaferi

İşçi Partisi üyeliği 2020'de hakkında yürütülen antisemitizm soruşturması nedeniyle askıya alınan ve 2023'te genel seçimlerde partiden milletvekili adayı olması yasaklanan eski parti lideri Jeremy Corbyn ise Londra Islington North bölgesinden bağımsız aday olarak yeniden parlamentoya girmeye hak kazandı. Türkiye İşçi Partisi Erkan Baş'ın da destek verdiği Corbyn, Türkiye kökenli seçmenlere yönelik de yoğun bir kampanya yürütmüştü.

dpa / SÖ,ET

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