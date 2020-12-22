Sultanahmet ve Suruç saldırılarıyla bağlantılı IŞİD militanı yakalandı

İçişleri Bakanlığı, 2016 yılında 10 Alman vatandaşın hayatını kaybettiği Sultanahmet ve 2015 yılında 33 kişinin hayatını kaybettiği Suruç saldırılarının patlayıcılarını temin eden ve Türkiye'ye getirilmesini sağlayan IŞİD mensubu Azzo Halaf Süleyman el Aggal'ın Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT Bölge Daire Başkanlığı'nın ortak operasyonuyla Şanlıurfa'da yakalandığını açıkladı.

Açıklamada yakalanan kişinin Suruç ve Sultanahmet patlamaları gibi birçok canlı bomba eyleminin planlayıcısı "Abu Bera" kod isimli Mahir el Aggal'la harekat ettiği, Türkiye'deki bazı eylemlerde kullanılan patlayıcıların getirilmesini sağladığı ve örgütün lojistiğinden sorumlu olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Getirdiği patlayıcılarla saldırılar düzenlendi

Açıklamada Çarşamba günü yakalandığı kaydedilen Süleyman el Aggal'ın ifadesinde "Mahir el Aggal'ın talimatıyla patlayıcı malzeme hazırladıklarını ve hazırladıkları patlayıcıları eylem amacıyla Türkiye'ye gönderdiklerini, patlayıcıların Türkiye'ye gönderilmesinden yaklaşık 2 ay sonra bu patlayıcılarla İstanbul Sultanahmet'te eylem gerçekleştirildiğini" söylediği aktarıldı.

El Aggal'ın ayrıca 9 kardeşinin olduğunu ve 2 kardeşinin IŞİD'in "Dava" bölümünde faaliyet gösterirken Rakka şehrinde bir bombardıman neticesinde öldüklerini söylediği belirtildi. Örgütte 2014 yılından beri faaliyet gösterdiği vurgulanan el Aggal'ın ifadesinde örgüt içinde eğitim aldığını ve "Ebubekir El Bağdadi"nin Müslümanların emiri ve halifesi olduğunun üzerine yemin ettiklerini" söylediği de açıklamada yer aldı.

İçişleri'nin açıklamasında, el Aggal'ın 20 Temmuz 2015 tarihinde bir intihar eylemcisi ile 33 kişinin hayatını kaybettiği, 86 kişinin yaralandığı Şanlıurfa-Suruç'ta meydana gelen canlı bomba saldırısında kullanılan malzemeleri temin ettiğinin belirlendiğine de işaret edildi.

DW/HS,SSB

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