Sudan'dan tahliyeler devam ediyor

Aralarında Almanya ve Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda ülke, Sudan'dan vatandaşlarını tahliye etmeye devam ediyor.

Sudan'da ordu ve paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında yaşanan çatışmaların şiddetlenmesi nedeniyle çok sayıda ülke, vatandaşlarını Sudan'dan tahliye ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İngiltere diplomatlarını ülkeden çıkarırken Almanya, Fransa, Hollanda ve İspanya gibi ülkeler de vatandaşlarını Pazar günü hava yoluyla başkent Hartum'dan tahliye etmeye başladı. Türkiye de vatandaşlarını başkent Hartum'dan kara yoluyla Etiyopya'ya getirerek tahliye sürecini yürütüyor. Türk vatandaşları, daha sonra Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan hava yoluyla Türkiye'ye götürülecek.

Sudan'ın Darfur eyaletindeki Nyala şehrinde bulunan Türkiye-Sudan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Türk çalışanlarına yönelik tedbirlerin ise ayrıca değerlendirildiği, hastanenin zor koşullar altında hizmet vermeye devam ettiği kaydedildi. Türkiye Dışişleri, Büyükelçiliğin tahliye edilmesinin bu aşamada söz konusu olmadığını kaydetti.

Alman ordusu, vatandaşlarını önce Ürdün'e getiriyor Fotoğraf: Weyland/Bundeswehr/dpa/picture alliance

Almanya ise tahliyelerini Ürdün üzerinden gerçekleştiriyor. Alman yetkilier, vatandaşlarını Hartum'dan hava yoluyla Ürdün'e, oradan da yine hava yoluyla başkent Berlin'e getiriyor. Alman Dışişleri, şimdiye kadar Alman ordusuna ait iki uçakla 200 Alman ve başka ülke vatandaşının tahliye edildiğini açıkladı. Bakanlık, ordunun tahliye operasyonlarına bin kişinin katıldığına da dikkat çekti.

Sudan'da durum kötüleşiyor

Sudan'ın başkenti Hartum'daki durumun giderek kötüleştiği bildiriliyor. Haber ajanslarına göre başkentte su ve gıda sıkıntısı başgösterirken elektrik kesintilerinin de iletişimi engellediği belirtiliyor. Kentte yağmacılık olaylarının da güvenliği tehdit ettiği aktarılıyor.

Sudan'da geçen haftadan bu yana Genelkurmay Başkanı Abdülfettah el Burhan ile HDK lideri General Muhammed Hamdan Dagalo arasındaki rekabet nedeniyle silahlı çatışmalar yaşanıyor. El Burhan, 2019 ve 2021 yıllarında gerçekleştirdiği iki darbe ile ülkedeki yönetimi ele geçirmiş ve ülkenin aynı zamanda fiili devlet başkanı olmuştu. Paramiliter bir güç olan HDK'nın lideri Dagalo da ordunun eski üst düzey generallerinden.

Sudan'daki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor Fotoğraf: Marwan Ali/AP Photo/picture alliance

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ülkedeki çatışmalarda şimdiye kadar 413 kişinin öldüğünü, 3 bin 500'den fazla kişinin de yaralandığını duyurdu. Sudan Doktorlar Komitesi de çatışmalarda ölen sivillerin sayısının her gün arttığını kaydetti. Komite, 46 milyon nüfuslu, Afrika'nın üçüncü büyük ülkesi olan Sudan'da sadece 35 hastane ve kliniğin hizmet verebildiğine dikkat çekti. Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü de ülkede kan stoğunun çok azaldığını kaydetti.

AFP,dpa,DW / HS,ET

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