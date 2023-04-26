Sudan'dan ilk Türk kafile İstanbul'a geldi

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki süren çatışmalar nedeniyle ülkeden tahliye edilen ve Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya sevk edilen 167 Türk vatandaşı uçakla İstanbul'a getirildi.

İstanbul-Hartum seferlerinin güvenlik nedeniyle durdurulmasının ardından Dışişleri Bakanlığı ve Hartum'daki Türk Büyükelçiliği'nin organizasyonuyla Türk vatandaşlarının önce karayoluyla Etiyopya'ya, sonra buradan da uçaklarla Türkiye'ye getirilmesi planlanmıştı.

Türk vatandaşları yaşdıklarını anlattı

İstanbul Havalimanı'nda Dışişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından karşılanan Türk vatandaşları, Sudan'da yaşadıkları zor günleri ve Sudan'dan başlayan kaçış yolculuklarını basın mensuplarına anlattı.

Sudan'da mobilya sektöründe çalışan Naci Akgün, ülkede çok ciddi çatışmaların yaşandığını belirterek sokak savaşlarının devam ettiğini söyledi. Akgün, "Sudan güzel bir ülke. İnşallah düzelir ve biz de geri döneriz" dedi.

Sudan'dan tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul'da Fotoğraf: DHA

Hartum'da tekstil işi yapan ve eşi Leyla Tapan ile birlikte İstanbul'a gelen Şükrü Tapan da yaşadıklarını "Olayların başlayacağı bir aydır konuşuluyordu. Son on günde çok şiddetlendi. Son yedi gündür evlerimizde sıkıntı çektik. Daha sonra bir sevk planı başladı. Sınıra kadar intikal ettik. Sınırdan sonra havalimanlarına kadar... Birçok şey var ama bunları dile getirip bir yerleri incitmek istemiyoruz. Bundan ders alacağız. Bizim için en büyük endişe geride kalan birçok insan var. Biz ilk kafileyiz. Onların bir an önce buraya gelmesi bizim tek endişemiz. Bizim sevinmeye bile hakkımız yok" şeklinde konuştu.

Sudan'dan ve Sudan üzerinden Etiyopya'ya getirilen Türk vatandaşlarının tahliye işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Sudan'dan kaçış devam ediyor

Diğer ülkeler de vatandaşlarını dün yürürlüğe giren üç günlük ateşkes süresinde ülkeden çıkarmaya çalışıyor. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Sudan'dan kaçan, 50'den fazla ülkeden bin 687 sivilin bulunduğu geminin ülkelerine ulaştığını duyurdu.

Almanya ise Sudan'daki tahliye operasyonlarını tamamladığını açıkladı. Alman ordusu, Twitter hesabından Pazar gününden bu yana 600'den fazla kişiyi Ürdün üzerinden Almanya'ya getirdiğini duyurdu.

Alman ordusunun tahliye operasyonlarını aslında parlamentonun izniyle yapması gerekiyordu. Ancak Sudan'daki tehlikeli ve acil durum nedeniyle bu izni almadan operasyonlarını gerçekleştirdi. Ancak Alman Federal Meclisi'nde bugün ordunun Mayıs ayı sonuna kadar ihtiyaç halinde harekete geçebilmesi amacıyla gerekli iznin verilebilmesi için oylama yapılacak.

Alman ordusu tahliye operasyonlarını tamamladığını açıkladı Fotoğraf: Jana Neumann/Bundeswehr/dpa/picture alliance

BM: Çatışmalar devam ediyor

Sudan'dan yabancıların tahliyesi için ABD'nin öncülüğündeki müzarekeler sonucu üç günlük ateşkes kararı alınmış ve ateşkes uygulaması dün yürürlüğü girmişti. Ancak BM Özel Sudan Temsilcisi Volker Perthes, tarafların ateşkese tam olarak uymadıklarını söyledi. Başkent Hartum'un stratejik noktalarında çatışmaların devam ettiğini ve bu çatışmaların bazen de şiddetlendiğini kaydeden Perthes, Hartum'da hava saldırıları düzenlendiğine dikkat çekti.

HDK milisleri de yayınladıkları bir video da ordunun bir petrol rafinerisi ve bir enerji santralini kontrolleri altına aldığını iddia etti.

Sudan'ın başkenti Hartum Fotoğraf: AA/picture alliance

Sudan'da neler oluyor?

Sudan'da geçen haftadan bu yana Genelkurmay Başkanı Abdülfettah el Burhan ile HDK lideri General Muhammed Hamdan Dagalo arasındaki rekabet nedeniyle silahlı çatışmalar yaşanıyor. El Burhan, 2019 ve 2021 yıllarında gerçekleştirdiği iki darbe ile ülkedeki yönetimi ele geçirmiş ve ülkenin aynı zamanda fiili devlet başkanı olmuştu. Paramiliter bir güç olan HDK'nın lideri Dagalo da ordunun eski üst düzey generallerinden.

BM'nin verilerine göre ülkedeki çatışmalarda şimdiye kadar 459 kişi hayatını kaybetti. BM, ülkede insani durumun kötüleştiği uyarısında bulundu. Hartum ve çevresinde gıda, su, tıbbi malzeme ve yakın sıkıntısının çekildiğine dikkat çekildi.

DHA,AP,AFP / HS,ET

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