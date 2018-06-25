Sudan’daki protestolarda 37 kişi hayatını kaybetti

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) Sudan'da hükümetin ekonomi politikalarına karşı düzenlenen gösterilerde güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucunda en az 37 kişinin öldüğünü duyurdu. Sudan makamları ise ölü sayısını 8 olarak açıkladı.

Sudan'da protesto gösterileri geçen hafta çarşamba günü hükümetin ekmek fiyatını üç katına çıkaran zammı üzerine başlamıştı. Bugün de Başkent Hartum'da toplanan binlerce gösterici Devlet Başkanı Ömer el Beşir'in istifa etmesi talebiyle başkanlık sarayına yürümek istedi. "Özgürlük, barış, adalet ve devrim halkın seçimidir" sloganı atan göstericileri polis göz yaşartıcı gaz ve copla dağıttı. Şimdiye kadar İngiltere, Norveç, ABD ve Kanada, Sudan'daki şiddet nedeniyle "endişeli olduklarını” açıkladı.

Uluslararası Af Örgütü'nden Sarah Jackson, "Zaten onlarca kişi ölmüşken hükümet kuvvetin ölümcül bir biçimde kullanılmasını dizginlemek ve daha fazla gereksiz kan akmasına engel olmak zorunda” dedi. Jackson, "Yetkili makamlar, insanları gösteri yapmaktan alıkoymak yerine, uzun süredir devam eden insan haklarına yönelik baskıların sonlandırılmasına ve bu protestolara zemin hazırlayan ekonomik krizin çözümüne odaklanmalı” ifadelerini kullandı.

Sudan'da 1989 yılında askeri darbe sonucunda iktidara gelen Devlet Başkanı Ömer el Beşir ülkeyi 29 yıldır yönetiyor.

dpa, AFP / EC, SÖ

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