Sudan'daki protestoda kan döküldü

Sudan'da Pazartesi günü muhalif Doktorlar Komitesi, Kuzey Kardofan eyaletinin başkenti El Ubeyd'deki protesto gösterilerinde ikisi öğrenci en az beş kişinin vurularak hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklamada protestolar sırasında birçok kişinin de yaralandığı kaydedildi. Ancak yaralıların durumuyla ilgili detaylı bilgi verilmedi.

Doktorlar Komitesi gösterilerin Sudan'ın Hartum kentinde 3 Haziran'da 127 kişinin ölümüyle sonuçlanan protesto hareketiyle bağlantılı olduğunu bildirdi. 3 Haziran'da Hartum'da oturma eylemi yapan demokrasi yanlısı göstericilere Acil Destek Güçleri olarak adlandırılan milis güçleri müdahale etmişti.

Sekiz subay hakkında soruşturma

3 Haziran'da yaşananlarla ilgili soruşturmaları yürüten Fatih el Rahman Said Cumartesi günü sekiz subayın "insanlığa karşı suç işlemekle" suçlandığını açıklamıştı. Said yürütülen inceleme sonucunda Hartum'da 3 Haziran'daki olaylarda sadece 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 ile 10 Haziran arasında toplam ölü sayısının ise 87 olduğunu söylemişti. Yaşanan krizle ilgili bağımsız yargılama talebiyle dün düzenlenen protesto gösterilerine de polis göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

Reuters,/AFP, BW/ET

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