 Sudan′daki protestoda kan döküldü | DÜNYA | DW | 29.07.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Sudan'daki protestoda kan döküldü

Sudan'ın El Ubeyd kentindeki protesto gösterilerinde ikisi öğrenci en az beş kişi vurularak yaşamını yitirdi.

Sudan'ın Hartum kentindeki protesto gösterilerinden bir kare (ARŞİV)

Sudan'ın Hartum kentindeki protesto gösterilerinden bir kare (ARŞİV)

Sudan'da Pazartesi günü muhalif Doktorlar Komitesi, Kuzey Kardofan eyaletinin başkenti El Ubeyd'deki protesto gösterilerinde ikisi öğrenci en az beş kişinin vurularak hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklamada protestolar sırasında birçok kişinin de yaralandığı kaydedildi. Ancak yaralıların durumuyla ilgili detaylı bilgi verilmedi.

Doktorlar Komitesi gösterilerin Sudan'ın Hartum kentinde 3 Haziran'da 127 kişinin ölümüyle sonuçlanan protesto hareketiyle bağlantılı olduğunu bildirdi. 3 Haziran'da Hartum'da oturma eylemi yapan demokrasi yanlısı göstericilere Acil Destek Güçleri olarak adlandırılan milis güçleri müdahale etmişti.

Sekiz subay hakkında soruşturma

3 Haziran'da yaşananlarla ilgili soruşturmaları yürüten Fatih el Rahman Said Cumartesi günü sekiz subayın "insanlığa karşı suç işlemekle" suçlandığını açıklamıştı. Said yürütülen inceleme sonucunda Hartum'da 3 Haziran'daki olaylarda sadece 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 ile 10 Haziran arasında toplam ölü sayısının ise 87 olduğunu söylemişti. Yaşanan krizle ilgili bağımsız yargılama talebiyle dün düzenlenen protesto gösterilerine de polis göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

Reuters,/AFP, BW/ET

©Deutsche Welle Türkçe 

Benzer içerik

Sudan | Militärregierung PK Putschversuch vereitelt

Sudan'da askeri darbe girişimi 12.07.2019

30 yıllık Ömer el Beşir iktidarının son bulduğu Sudan'da darbe girişiminde bulunuldu. Askeri Geçiş Konseyi girişimin önlendiğini duyurdu. Kalkışmanın arkasında kimin olduğu aydınlatılmaya çalışılıyor.

Sudan Treffen zwischen Vertretern des Militärrats und der Demonstranten in Khartum

Sudan'da geçici hükümet için uzlaşma sağlandı 05.07.2019

Sudan'da iktidardaki Askeri Konsey ile muhalif güçler seçimlere kadar ülkeyi yönetecek geçici bir konsey kurulması konusunda uzlaşma sağladı.

Sudan Khartum Massenproteste der Opposition

Sudan'da eylemcilere müdahale: 7 ölü 01.07.2019

Sudan'da yönetimin sivillere devredilmesini isteyen göstericiler yine sokaktaydı. Başkent Hartum merkezli gösterilere polis müdahale etti. Gösterilerde yedi kişinin öldüğü belirtiliyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

USA Kalifornien | Schießerei beim Gilroy Garlic Festival (Reuters/C. Smead)

Kaliforniya'da festivale silahlı saldırı

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki bir yemek festivaline düzenlenen silahlı saldırıda en az 4 kişi öldü. Saldırının faili olduğundan şüphelenilen bir kişi vurulurken, ikinci bir şüpheliyle ilgili inceleme sürüyor.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

40 yılı aşkın bir süredir Bayern Münih'te yöneticilik yapan kulüp başkanı Uli Hoeneß görevini bırakıyor.  