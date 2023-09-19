Sudan'daki kamplarda 1200'den fazla çocuk öldü

BM, yetersiz beslenme ve kızamık tehdidinin giderek arttığı Sudan'daki mülteci kamplarında Mayıs ayından beri bin 200'den fazla çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından açıklanan veriler,Sudan'daki savaşın bu ülkedeki çocukların sağlık durumuna yönelik etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

BM Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) kamu sağlığı biriminin başında bulunan Dr. Allen Maina, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen basın toplantısında, 15 Mayıs-14 Eylül tarihleri arasında Sudan'ın Beyaz Nil eyaletindeki dokuz mülteci kampında beş yaşın altındaki bin 200'den fazla çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bu kamplarda ağırlıklı olarak Güney Sudan ve Etiyopya'dan sığınmacıların kaldığını belirten Maina, "Maalesef can kaybı sayılarının artmasından korkuyoruz" dedi.

UNICEF, aynı dönemde 3 bin 100 kızamık vakası tespit edildiğini duyurdu. UNICEF, ülkenin diğer bölgelerinde ise 500'ü aşkın kolera vakasının yanı sıra sıtma ve dang humması salgınlarının görüldüğünü ifade etti.

UNICEF sözcüsü James Elder ise Cenevre'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Sudan'da "sivillerin acımasızca hiçe sayılması" ve hem sağlık hem de gıda hizmetlerine yönelik saldırılarnedeniyle UNICEF'in yıl sonuna kadar doğacak binlerce çocuğun daha ölmesinden endişe duyduğunu söyledi. Elder, Ekim ve Aralık ayları arasında 330 bin bebeğin dünyaya geleceğini sözlerine ekledi.

Elder, yetersiz beslenmeden ölme riski nedeniyle her ay 55 bin çocuğun tedavi görmesi gereken Sudan'daki gıda merkezlerinin çok büyük bölümünün saldırılarda harap olduğunu ifade etti. Başkent Hartum'da hizmet verebilir durumdaki gıda merkezi oranının 50'de 1'in bile altına düştüğünü belirten Elder, bu oranın Batı Darfur'da ise 10'da 1 olduğunu söyledi.

"Dünya bu paraya sahip"

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi Sudan'daki çocuk ölümleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Dünya, kızamık ve yetersiz beslenme kaynaklı bu ölümlerin her birini önlemeye yetecek araç ve paraya sahip" dedi.

Grandi, "Ölümlerin artmasını engelleyebiliriz ancak müdahale için paraya ve ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya gereksinimimiz var. Hepsinden öte de bu savaşı sonlandırmaya ihtiyacımız var" açıklamasında bulundu.

UNICEF, Sudan'daki 10 milyon çocuğa yardım için talep ettiği paranın sadece dörtte birini toplayabildi. Kuruluşun şu ana kadar topladığı bağış miktarı 838 milyon dolar.

UNICEF sözcüsü Elder "Fondaki bu açık, insanların ölmesi anlamına gelecek" dedi.

DW,rtr,AFP/CÖ,TY

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