Sudan'daki çatışmalarda yaklaşık 100 sivil öldü

Sudan'da ordu ile paramiliter güçler arasında hafta sonunda yaşanan başlayan çatışmalarda şu ana kadar en az 97 sivilin öldüğü açıklandı.

Sudan'da ordu ile paramiliter grup Hızlı Destek Güçleri (HDG) arasında Cumartesi günü başlayan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.

Sudan Doktorlar Sendikası bugün yaptığı açıklamada, Pazar günkü çatışmalar nedeniyle ülkede en az 41 sivilin daha öldüğünü duyurdu. Böylece Sudan'da hafta sonundaki çatışmalarda hayatını kaybeden sivil sayısı 97'ye ulaştı. Doktorlar sendikası, bölgedeki şartlar nedeniyle birçok kişi hastaneye götürülemediği için gerçek can kaybının daha yüksek olabileceğine dikkat çekti.

Sendika, çatışmalarda yüzlerce kişinin de yaralandığını belirtti.

Sudan Doktorlar Sendikası, çatışan taraflardan da onlarca savaşçının öldüğünün düşünüldüğünü aktardı.

Çatışmaların sürdüğü başket Hartum'dan bildiren AFP muhabiri, sokaklarda bu sabah da şiddetli patlama ve silah seslerinin duyulduğunu ifade etti.

Fotoğraf: Instagram @lostshmi via REUTERS

Türkiye'den Sudan'daki vatandaşlarına çağrı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Sudan'da yaşayan Türk vatandaşlarına kapalı alanlarda kalmaya devam etmeleri çağrısında bulundu.

Bakanlık açıklamasında, "Ülkedeki hava sahası halihazırda kapalıdır. Ülke genelindeki güvenlik durumu da seyahat için bu aşamada uygun değildir" denildi.

Çatışmaların nedeni

Sudan'da Genelkurmay Başkanı Abdülfettah el Burhan'a bağlı ordu güçleriyle General Muhammed Hamdan Dagalu liderliğindeki HDG arasındaki çatışmalar Cumartesi gününden beri devam ediyor.

Burhan ve Dagalu, Sudan'da Ekim 2021'de gerçekleşen ve ülkenin demokrasiye geçiş sürecini sonlandıran askeri darbeyi birlikte düzenlemişti. İki eski müttefik arasındaki gerginlik, Sudan'da sivil iktidara geçişe yönelik planın parçası olarak HDG'nin de tamamen orduya katılmasını öngören reform nedeniyle yaşanıyor.

Sudan'da son aylarda siyasi partiler arasında gerçekleşen ve uluslararası kamuoyunca da desteklenen müzakereler, ülkede demokrasiye geçiş sürecine yönelik umutları artırmıştı. Ancak orduyla HDG arasındaki çatışmalar, partilerin varabileceği olası bir siyasi anlaşmayı da geciktiriyor.

DW,AFP,AP/CÖ,HT

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