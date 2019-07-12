Sudan'da uzlaşma sağlandı

Sudan'da askeri geçiş konseyi ile demokrasi yanlısı sivil koalisyon arasında, ülkedeki siyasi geçiş sürecini düzenleyen anayasa üzerinde anlaşma sağlandı.

Anlaşma, siviller ve askerlerden oluşacak ortak bir konseyin kurulmasını öngörüyor. Bu konseyin, seçimler düzenlenene dek üç yıldan fazla bir süre Sudan'ı yönetmesi hedefleniyor. İlk 21 ayda askeri bir yetkilinin 11 üyeli konseye liderlik edeceği belirtiliyor. Anlaşma uyarınca daha sonraki 18 ayda sivil bir lider göreve gelecek. Ayrıca göstericiler tarafından seçilecek teknokratlardan oluşan bir kabinenin kurulması konusunda da mutabakata varıldı.

Bu arada taraflar arasında henüz üzerinde uzlaşmaya varılamayan konular da bulunuyor. Bunlar arasında göstericilere yönelik müdahalelerle ilişkisi olan askeri yetkililerin yargılanmaktan muaf tutulması konusu öne çıkıyor. Bu konuda tarafların uzlaşıp, uzlaşamadığı bilinmiyor.

El Beşir sonrası dönem

Geçiş döneminde güç paylaşımının çerçevesini çizen anlaşmanın Pazar günü imzalanması bekleniyor. Sudan'da Nisan ayında, Devlet Başkanı Ömer el Beşir'in devrilmesinin ardından göstericiler sokakları terk etmemişti. Askeri Geçiş Konseyi'nin iktidarı üstlendiği ülkede eylemciler, sivil yönetime hızlı bir geçiş talebiyle eylemlerini sürdürmüştü.

Sudan'da artan gıda fiyatlarını protesto amacıyla başlayan protestolar, 30 yıllık Ömer el Beşir iktidarının sona ermesi çağrısında bulunan eylemlere dönüşmüş, ülkede aralık ayından beri devam eden protestolar sonucu Ömer el Beşir, tutuklanarak güvenli bir yere götürülmüştü.

75 yaşındaki El Beşir, 1989 yılında İslamcıların desteği ile askeri darbe sonucunda iktidarı ele geçirdi. Sudan'ı 30 yıl boyunca demir yumrukla yöneten El Beşir, Darfur, Nuba Dağları gibi çatışma bölgelerinde yüz binlerce insanın katledilmesinden sorumlu tutuluyor. İnsanlığa karşı suç, soykırım ve savaş suçu işlediği gerekçesiyle El Beşir hakkında uluslararası tutuklama kararı bulunuyor.

AP/ÖA,ET

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