Sudan’da ordu yönetime el koydu

Sudan Savunma Bakanı Avan bin Avf, ordunun yönetime el koyduğunu ve Devlet Başkanı Ömer el Beşir'in tutuklandığını duyurdu. Savunma Bakanı devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, silahlı kuvvetlerin yönetiminde iki yıl sürecek bir geçiş döneminin ardından seçimlerin yapılmasının planlandığını belirtti. Bin Avf, ülkede üç ay boyunca olağanüstü hal ilan edildiğini ve 2005 anayasasının yürürlükten kaldırıldığını da sözlerine ekledi. Ayrıca çatışmaların yaşandığı Darfur da dahil olmak üzere ülkede ateşkesin geçerli olacağını söyledi.

Ömer el Beşir tutuklandı

Bakan bin Avf, 30 yıldır iktidarda olan Devlet Başkanı Ömer el Beşir’in de tutuklandığını ve güvenli bir yere götürüldüğünü belirtti. “Sudan’daki insanlar rejim yüzünden çok acı çekti” diyen bin Avf, rejimin sürekli yalan söylediğini ve sahte sözler verdiğini ifade etti.

Sudan'ın başkenti Hartum'da Ömer el Beşir karşıtı protestolar

Savunma Bakanı’nın açıklaması öncesinde hükümete yakın kaynaklar, Ömer el Beşir’in istifaya zorlandığı bilgisini aktarmıştı.

Ülkede Aralık ayından beri devam eden protestolar Ömer el Beşir üzerindeki baskıyı artırmıştı. 19 Aralık’ta ekmek fiyatlarının üç kat artmasının ardından başlayan protestolar kısa sürede ülke geneline yayılmıştı. İktidarın protesto edildiği gösterilerde resmi verilere göre, bugüne kadar 49 kişi yaşamını yitirdi.

Ömer el Beşir (Arşiv)

El Beşir 1989’dan beri iktidardaydı

75 yaşındaki El Beşir, 1989 yılında İslamcıların desteği ile iktidarı ele geçirmişti. Sudan’ı 30 yıl boyunca sert uygulamalarla yöneten el Beşir Darfur, Nuba Dağları gibi çatışma bölgelerinde yüzbinlerce insanın öldürülmesinden sorumlu tutuluyor. İnsanlığa karşı suç, soykırım ve savaş suçu işlediği gerekçesiyle El Beşir hakkında uluslararası tutuklama kararı bulunuyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Sudan’ın Darfur bölgesinde 2003 yılından beri hükümet güçleri ile isyancılar arasında devam eden çatışmalarda yaklaşık 300 bin kişi öldü.

AFP,dpa,epd/JD,BK

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