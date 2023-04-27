Sudan'da ordu müzakereye hazır

Sudan'da ordu çatışmaları sonlandırmak için müzakerelere hazır olduğunun sinyalini verdi. ABD ve Afrika Birliği de Sudan krizinde arabuluculuk yapmak istiyor.

Sudan'ın başkenti Hartum'da, iki askeri grubun taraftarları arasında patlak veren şiddet olaylarını sonlandırmak için ilk müzakerelerin yapılması planlanıyor.

Genelkurmay Başkanı Abdülfettah el Burhan'ın, bölgesel bir organizasyon olan Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi'nin (IGAD) 72 saattir devam eden ve bugün sona erecek olan ateşkesi uzatma ve Güney Sudan'ın başkenti Cuba'ya müzakere için bir ordu yetkilisini gönderme önerisini kabul ettiği bildirildi. Çatışmanın diğer tarafı Paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) ise görüşmeye katılıp katılmayacağı henüz bilinmiyor.

Ordudan yapılan açıklamada Güney Sudan, Kenya ve Cibuti devlet başkanlarının ateşkesin uzatılması ve iki taraf arasındaki görüşmelerin genişletilmesini içeren bir teklif üzerinde çalıştığı belirtildi. Açıklamada, "Burhan IGAD'a teşekkür etti ve onayladığını ifade etti" denildi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Afrika Birliği'nin de çatışmaları sonlandırmak için arabuluculuk yapmak istediği bildirildi. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Afrika Birliği Başkanı Musa Faki Mahamat'ın çatışmalara kalıcı bir son vermek için çalıştığı duyuruldu.

Ne olmuştu?

Sudan'da 15 Nisan'dan bu yana Genelkurmay Başkanı Abdülfettah el Burhan ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) lideri General Muhammed Hamdan Dagalo arasındaki rekabet nedeniyle silahlı çatışmalar yaşanıyor. El Burhan, 2019 ve 2021 yıllarında gerçekleştirdiği iki darbe ile ülkedeki yönetimi ele geçirmiş ve ülkenin aynı zamanda fiili devlet başkanı olmuştu. Paramiliter bir güç olan HDK'nın lideri Dagalo da, ordunun eski üst düzey generallerinden biri.

Ülkede son iki haftadır şiddet olaylarının artmasından sonra yabancı elçilikler ve uluslararası kuruluşlar vatandaşlarını Sudan'dan tahliye ediyor.

Reuters / SSB,ET

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