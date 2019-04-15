 Sudan’da ordu ile muhalif gruplar geçici konsey kurulmasında uzlaştı | DÜNYA | DW | 28.04.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Sudan’da ordu ile muhalif gruplar geçici konsey kurulmasında uzlaştı

Sudan’da askeri darbe ile iktidarı ele geçiren ordu ile yönetimin sivil hükümete devredilmesini isteyen muhalefet geçici bir başkanlık konseyinin kurulması yönünde uzlaşmaya vardı.

default

Sudan'da yaklaşık iki hafta önce askeri darbe ile iktidarı ele geçiren ordu ile ülkede protestolara devam göstericiler arasında başkanlık konseyi kurulması konusunda uzlaşma sağlandı. Sudan Askeri Geçiş Konseyi ile sivil toplumdan farklı grupları çatısı altında toplayan Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri oluşumu arasında Cumartesi akşamı varılan uzlaşma, ortak bir geçiş hükümeti işlevi görecek bir konseyin kurulmasını öngörüyor.

Ordu ile sivil toplum arasındaki görüşmelere katılan bir temsilci Fransız Haber Ajansı'na (AFP) yaptığı açıklamada, "Sivillerden ve ordu mensuplarından oluşan ortak bir konsey kurulması yönünde uzlaşma sağladık” dedi. Konseyde yer alacak sivillerin ve askerlerin sayısı konusunda da görüşmelerin devam ettiğini sözlerine ekledi.

Gipfeltreffen der Arabischen Liga in Doha Omar Hassan Al Bashir

Sudan'ın devrik lideri Ömer el Beşir

"El Beşir UCM'ye teslim edilsin”

Muhalif grupların talepleri arasında devrik lider Ömer el Beşir'in Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) teslim edilmesi de bulunuyor. Muhalif lider Sadık el Mehdi, el Beşir'in UCM'ye teslim edilmesini talep etti. El Beşir, halen yüksek güvenlikli bir cezaevinde bulunuyor. Yaklaşık 30 yıl boyunca ülkeyi otoriter bir şekilde yöneten el Beşir, Darfur bölgesinde soykırım yapmak ve savaş suçu işlemekle suçlanıyor. UCM'nin üyesi olmayan Sudan'da mahkeme ile işbirliği reddediliyor.

Sudan l nach Putsch l Proteste gegen Militärrat

Sudan'daki muhalif gruplar, yönetimin derhal sivil bir hükümete devredilmesini istiyor.

Ordu 11 Nisan'da darbe yapmıştı

Sudan'da Aralık ayında ekmek fiyatlarının artırılması ile başlayan protestoların ardından ordu 11 Nisan'da askeri darbe iktidarı ele geçirmiş ve 30 yıldır ülkeyi otoriter bir şekilde yöneten Devlet Başkanı Ömer el Beşir'i görevden uzaklaştırmıştı. Kurulan Askeri Geçiş Konseyi, iki yıl içinde iktidarı sivil bir hükümete devreceğini açıklamıştı. Ancak muhalif gruplar, yönetimin derhal sivil bir hükümete devredilmesi talebi ile protesto gösterilerine devam etmişti.

Askeri yönetim üzerindeki baskıyı artıran protestoculara ülke dışından da destek gelmişti. ABD, göstericilerin derhal yönetimin sivil bir hükümete devredilmesi talebini destekleyen ülkeler arasında yer almıştı.

AFP,epd/JD,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Sudan ordusu Suudi Arabistan'ın maşası mı?

Riyad yönetimi Sudan'daki askeri rejimi desteklediğini açıkladı. Gözlemciler Hartum'da Suudi Arabistan'ın etkisinin giderek artacağı yorumunu yapıyor: Bunun için pek çok neden olduğu görüşündeler. (17.04.2019)  

El Beşir cezaevine gönderildi

Sudan’da gerçekleştirilen askeri darbe sonucu tutuklanan devrik Devlet Başkanı El Beşir’in Hartum’daki bir cezaevine gönderildiği bildirildi. (17.04.2019)  

Sudan'da geçici yönetim: El Beşir rejiminin kökünü kazıyacağız

Sudan'da darbe sonrası iktidara gelen geçici yönetim, Ömer el Beşir rejiminin kökünü kazıma sözü verdi. Sokağa çıkma yasağı kaldırılırken, siyasi tutukluların serbest bırakılacağı açıklandı. (13.04.2019)  

Benzer içerik

Sudan Proteste in Khartum

Devlet başkanı ordudan, başbakan muhalefetten 15.04.2019

Sudan’da Askeri Geçiş Konseyi ile muhalefet arasında saatler süren görüşmeler sonrasında bir açıklama yapıldı. Açıklamada devlet başkanının ordu kademesinden başbakanın muhalefet içerisinden seçileceği belirtildi.

Sudan Demonstration in Khartum

Sudan'da göstericiler askeri yönetime taleplerini sundu 14.04.2019

Askeri darbe sonrası gösterilerin sürdüğü Sudan'da eylemciler askeri yönetimle bir araya geldi. Göstericiler, sivil hükümetin göreve gelmesi başta olmak üzere taleplerini konseye iletti.

Sudan Proteste in Khartum

Sudan'da geçici yönetim: El Beşir rejiminin kökünü kazıyacağız 13.04.2019

Sudan'da darbe sonrası iktidara gelen geçici yönetim, Ömer el Beşir rejiminin kökünü kazıma sözü verdi. Sokağa çıkma yasağı kaldırılırken, siyasi tutukluların serbest bırakılacağı açıklandı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Yeni İpek Yolu için şimdiden 64 milyar dolarlık sözleşme imzalandı

Çin’in “yeni İpek Yolu” projesi “Bir Kuşak, Bir Yol” için, 64 milyar dolar hacminde sözleşme imzalandığı açıklandı. Çin Devlet Başkanı Şi, tüm işbirliklerinde piyasa ekonomisinin prensiplerine uyulacağını vurguladı.  

FOTO-GALERİ

World Press Photo Contest 2019 | Gewinner Photo of the Year (Getty Images/John Moore)

Dünya Basın Fotoğrafı Ödülleri: 2019'un en çarpıcı kareleri

Dünya Basın Fotoğrafları Ödülleri'nin kazananları arasında yine birbirinden çarpıcı kareler yer aldı.  