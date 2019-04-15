Sudan’da ordu ile muhalif gruplar geçici konsey kurulmasında uzlaştı

Sudan'da yaklaşık iki hafta önce askeri darbe ile iktidarı ele geçiren ordu ile ülkede protestolara devam göstericiler arasında başkanlık konseyi kurulması konusunda uzlaşma sağlandı. Sudan Askeri Geçiş Konseyi ile sivil toplumdan farklı grupları çatısı altında toplayan Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri oluşumu arasında Cumartesi akşamı varılan uzlaşma, ortak bir geçiş hükümeti işlevi görecek bir konseyin kurulmasını öngörüyor.

Ordu ile sivil toplum arasındaki görüşmelere katılan bir temsilci Fransız Haber Ajansı'na (AFP) yaptığı açıklamada, "Sivillerden ve ordu mensuplarından oluşan ortak bir konsey kurulması yönünde uzlaşma sağladık” dedi. Konseyde yer alacak sivillerin ve askerlerin sayısı konusunda da görüşmelerin devam ettiğini sözlerine ekledi.

Sudan'ın devrik lideri Ömer el Beşir

"El Beşir UCM'ye teslim edilsin”

Muhalif grupların talepleri arasında devrik lider Ömer el Beşir'in Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) teslim edilmesi de bulunuyor. Muhalif lider Sadık el Mehdi, el Beşir'in UCM'ye teslim edilmesini talep etti. El Beşir, halen yüksek güvenlikli bir cezaevinde bulunuyor. Yaklaşık 30 yıl boyunca ülkeyi otoriter bir şekilde yöneten el Beşir, Darfur bölgesinde soykırım yapmak ve savaş suçu işlemekle suçlanıyor. UCM'nin üyesi olmayan Sudan'da mahkeme ile işbirliği reddediliyor.

Sudan'daki muhalif gruplar, yönetimin derhal sivil bir hükümete devredilmesini istiyor.

Ordu 11 Nisan'da darbe yapmıştı

Sudan'da Aralık ayında ekmek fiyatlarının artırılması ile başlayan protestoların ardından ordu 11 Nisan'da askeri darbe iktidarı ele geçirmiş ve 30 yıldır ülkeyi otoriter bir şekilde yöneten Devlet Başkanı Ömer el Beşir'i görevden uzaklaştırmıştı. Kurulan Askeri Geçiş Konseyi, iki yıl içinde iktidarı sivil bir hükümete devreceğini açıklamıştı. Ancak muhalif gruplar, yönetimin derhal sivil bir hükümete devredilmesi talebi ile protesto gösterilerine devam etmişti.

Askeri yönetim üzerindeki baskıyı artıran protestoculara ülke dışından da destek gelmişti. ABD, göstericilerin derhal yönetimin sivil bir hükümete devredilmesi talebini destekleyen ülkeler arasında yer almıştı.

AFP,epd/JD,AÜ

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