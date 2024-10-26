Sudan'da insanlar açlıktan ölme sınırında

Uluslararası yardım kuruluşları, iç savaşın damgasını vurduğu ve milyonlarca insanın yerinden yurdundan olduğu Sudan'da 13 milyon kişinin açlıktan ölmekle karşı karşıya olduğunu açıkladı. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile Birleşmiş Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Sudan'da 14 bölgede insanların açlıktan ölmek üzere olduğunu ve sadece bu yıl beş yaş altı 3 milyon 700 bin çocuğun yetersiz beslenmeden muzdarip halde hayatta kalma mücadelesi verdiğini duyurdu.

Açıklamada, yaklaşık 11 milyon insanın yaşadığı yeri terk etmek zorunda kaldığı hatırlatılırken, başta çocuklar olmak üzere milyonlarca insanın büyük bir dram yaşadığı vurgulandı. UNICEF ve UNHCR'den yapılan açıklamada "Hayatın devam etmesi için gerekli alt yapı tamamen çöktü. Karşı karşıya olunan durumla başa çıkabilmek için çok daha fazla uluslararası yardıma ihtiyaç var. Ayrıca ülkedeki BM ofisleri de yeniden açılmalı" ifadeleri yer aldı.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı da (WFP) de halkın yarısını oluşturan 25 milyon kişinin gıda ihtiyacının karşılanmasının tehdit altında olduğunu belirterek, bütün ülkeleri yaşanan insanlık dramı karşısında sorumluluk üstenmeye ve daha fazla destek vermeye davet etti.

Sudan'da Nisan 2023'te başlayan iç savaş büyük bir yıkıma sebep oluyor Fotoğraf: Volunteer Group South Khartoum Emergency Room/Xinhua/IMAGO

WFP'nin Küresel Ticaret Zinciri Direktörü ve kısa süre öncesine kadar da bölgedeki Acil Durum Koordinatörü olan Betty Ka, Sudan'daki yardım çalışmalarının çok zor kuşullar altında yürütüldüğünü belirterek "Mevcut stoklar talan ediliyor ve askerler ile silahlı gruplar yardım örgütü çalışanlarının görevini yerine getirmesini engelliyor" dedi. Ka, yardımların sınırlı olmasından dolayı insanlara desteğin önceliklendirme usulü ile yapılması gerektiğini ifade etti.

Sudan krizi Ukrayna ve Gazze'deki savaşın gölgesinde kaldı

"Yaşanan çok sayıda uluslararası kriz, özellikle de Ukrayna ve Gazze'deki savaşlar nedeniyle Sudan'daki kriz yeterli derecede dikkat çekmiyor" diyen Betty Ka, aynı zamanda, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan gibi ülkeleri de Sudan'daki krizin çözümü için çaba göstermeye çağırdı. Bölgedeki iç savaşa müdahil olan BAE'nin Sudan ordusuna karsi savaşan silahlı milis RSF üzerinde etkili olduğu belitiliyor.

Sudan'da Nisan 2023'te başlayan iç savaşta Sudan ordusu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında son derece kanlı çatışmalar yaşanıyor. Uluslararası yardım kuruluşları, iki tarafa da ağır insan hakları ihlalleri suçlaması yöneltiyor.

KNA,epd / ETO,ET

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