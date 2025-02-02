Sudan'da iç savaş: Pazar yerine saldırıda 54 kişi öldü

İç savaşın iki yıldır sürdüğü Sudan'da paramiliter grupların bir pazar yerine düzenlediği saldırıda en az 54 kişi yaşamını yitirdi. Başkent Hartum çevresinde son günlerde çatışmalar şiddetlenmiş durumda.

Nisan 2023'ten beri iç savaşın sürdüğü Sudan'da paramiliter güçlerin bir pazar yerine düzenlediği saldırıda en az 54 kişi öldü. Sudan Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre başkent Hartum'a komşu Omdurman şehrindeki olayda 158 kişi de yaralandı. Sudanlı doktorlar sendikası, kurbanların çoğunun kadın ve çocuklar olduğunu bildirdi.

Sudan'da on binlerce üyesi olduğu değerlendirilen paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) ile ordu çatışma halinde.

Saldırı sırasında Omdurman'daki El Nao Hastanesi'nde bulunan Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü Genel Sekreteri Chris Lockyear, "Hekimler ellerinden geleni yapıyor ancak (kurbanların) onlarcasının yaraları korkunç durumda. Morglar cesetlerle dolu" dedi. El Nao, Nil Nehri kıyısındaki kentte faaliyetlerine devam edebilen son hastanelerden biri. Çatışmalar son günlerde hastane çevresinde yoğunlaşmış durumda.

Sudan ordusu son günlerde HDK güçlerine karşı kazanımlar elde ediyor Fotoğraf: El Tayeb Siddig/REUTER

Sudan'da 12 milyon kişiyi evlerini terk etmeye zorlayan savaş, Ekim 2021'de darbe ile yönetimi ele geçiren iki komutanın sonrasında anlaşmazlığa düşmesiyle tetiklenmişti. Ülkeyi halihazırda Sudan ordusunun komutanı Abdülfettah el Burhan yönetirken isyancı HDK'nın başında eski ortağı Muhammed Hamdan Dagalo bulunuyor.

Burhan'ın ordusu Hartum civarında HDK güçlerine karşı yakın zamanda bir karşı saldırı başlatmıştı. Patlamanın meydana geldiği Omdurman kenti ise merkezi ordunun kontrolünde bulunuyordu. HDK halihazırda ülkenin batısına hakim, doğu ve kuzey bölgeler ise ordunun denetiminde.

Sudan'da savaşın sadece ilk yılında 26 binden fazla kişinin öldüğü değerlendiriliyor. Savaş öncesi nüfusu yaklaşık 50 milyon olan ülkede yaklaşık 3,2 milyon kişinin ise ölüm tehlikesi boyutunda açlık çektiği belirtiliyor.

İç savaşın başlamasının hemen ardından aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, vatandaşlarını Sudan'dan tahliye etmiş, Türkiye'nin başkent Hartum'daki büyükelçiliği de Mayıs 2023'te kıyı kenti Port Sudan'a taşınmıştı.

dpa,AFP / MUK,ET

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