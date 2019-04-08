 Sudan′da hareketlilik: Ordu açıklama yapacak | DÜNYA | DW | 11.04.2019

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DÜNYA

Sudan'da hareketlilik: Ordu açıklama yapacak

Haftalardır protestolarla çalkalanan Sudan'da ordu harekete geçti. Devlet televizyonu, ordunun "önemli bir açıklama" yapacağını duyurdu. El Arabiya ise El Beşir'in istifa ettiğini ve gözaltılar olduğunu iddia etti.

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Savunma Bakanlığı önünde El Beşir karşıtı göstericiler Sudan bayrağı sallıyor, 9 Nisan 2019

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Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir, haftalardır süren hükümet karşıtı protesto eylemlerinin ardından hükümeti fesh ederek olağanüstü hal ilan etti. (23.02.2019)

Sudan’da hükümetin ekonomi politikalarına karşı yaklaşık bir haftadır süren protesto gösterilerinde en az 37 kişi hayatını kaybetti. (25.12.2018)

Protesto gösterilerinin haftalardır sürdüğü Sudan'da devlet televizyonu, ordunun yaşanan gelişmelere ilişkin bir açıklama yapacağını açıkladı.

Devlet televizyonu Perşembe günü yaptığı duyuruda, "Silahlı kuvvetler kısa süre sonra önemli bir duyuru yapacaktır. Beklemede kalınız" ifadelerini kullandı. Kuruluş, başka bir ayrıntı vermedi.

El Arabiya televizyonu ise Devlet Başkanı Ömer El Beşir'in istifa ettiğini ve Savunma Bakanı da dahil olmak üzere önde gelen bazı siyasilerin gözaltına alındığını duyurdu. Sözkonusu bilgi henüz teyit edilmedi.

Diğer yandan ordunun Savunma Bakanlığı binası ve başkent Hartum'un önemli yol ve köprülerinde asker konuşlandırdığı bildirildi. Binlerce Hartumlu protestocunun, bakanlık binasının önüne akın ettiği kaydedildi.

Reuters, bakanlığın dışında toplanan göstericilerin "(Hükümet) düştü, biz kazandık" sloganları attığını aktardı.

Ekmek zammıyla başlayan protestolar

Omar al-Bashir (picture-alliance/AP Photo/H. Ammar)

Ömer El Beşir

19 Aralık'ta ekmek fiyatlarının üçe katlanması kararının ardından patlak veren protestolar, kısa zamanda ülke geneline yayılmış ve iktidarı protestoya dönüşmüştü. Sudanlı yetkililer bugüne kadar protestolarda 32 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün verilerine göre ise ölü sayısının en az 51 olduğu belirtiliyor.

Ülkede son birkaç haftadır düzenlenen gösterilere katılan binlerce eylemci, El Beşir'in istifasını talep ediyordu. Binlerce protestocu Cumartesi gününden bu yana Devlet Başkanı El Beşir'in ikametgahının ve Savunma Bakanlığı'nın da içinde bulunduğu ordu komplesi önünde gösteri yapıyordu. Bazı ordu mensuplarının son günlerde protestoculara destek vermeye başladığı bildirilyor.

Protestocular El Beşir yönetiminin ülkeyi düzgün idare edemediğini savunuyor. Yönetimi artan gıda fiyatları ile yaşanan yakıt ve döviz sıkıntısından sorumlu tutuyor. El Beşir protestocuların artan ekonomik endişesinin "meşru" olduğunu açıklamıştı.

dpa,BÜ,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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