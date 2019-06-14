Sudan'da geçici hükümet için uzlaşma sağlandı

Sudan'da Ömer El Beşir iktidarının sona ermesinin ardından yönetimi üstlenen Askeri Konsey ile muhalefet temsilcileri seçimlere kadar ülkeyi yönetecek geçici hükümet konseyi kurulması konusunda dün akşam uzlaşmaya vardı. Afrika Birliği'nin temsilcisi olarak arabuluculuk yapan Muhammed Hasan Lebatt, her iki tarafın da hükümet konseyinin yönetimini dönüşümlü olarak üstleneceğini açıkladı.

Uzlaşmaya varıldığını teyit eden muhalefetin temsilcisi Sıddık Yusuf'un verdiği bilgilere göre, üç yıllığına kurulacak geçici hükümette, Askeri Konsey'den de muhalefetten de beşer üye yer alacak. Altıncı sivil üyeyi ise her iki taraf ortaklaşa belirleyecek.

Yusuf, ayrıca Haziran ayı başında yaşanan ve 100'den fazla göstericinin öldüğü olayların bağımsız bir şekilde araştırılması konusunda da uzlaşma sağlandığını belirtti.

Ancak konseyde görev alacak isimler henüz açıklanmadı. Bazı kaynaklar, askeri yönetimin geçici hükümet konseyinin ilk dönem başkanlığını üstlenme konusunda ısrarcı olduğunu iddia ediyor.

Arabuluculuk yapan Afrika Birliği ve Etiyopya temsilcileri tarafından hazırlanan taslakta ilk 18 ayda bir generalin, ardından da bir sivilin geçici konseyi yönetmesi öngürülmüştü. Geçici hükümet konseyinin oluşumu sırasında görev dağılımı ile ilgili tartışmaların çıkmasından da endişe ediliyor.

Yaklaşık 30 yıl boyunca Sudan'ı otoriter bir idare ile yöneten Ömer El Beşir, ülkede aylar süren gösterilerin ardından 11 Nisan'da ordunun yaptığı darbe ile iktidarını kaybetmişti. Yönetimi devralan askeri yönetim kısa sürede demokratik seçimlere gidilerek, sivil bir hükümet kurulmasını vaat etmişti. Askeri yönetim ile iktidarın sivil hükümete devredilmesini isteyen muhalif gruplar arasındaki görüşmelerde sonuç alınamamış ve muhalif gruplar protestolarını sürdürmüştü. Haziran ayının başında muhaliflerin düzenlediği protesto gösterisine güvenlik güçlerinin müdahalesi ile 100'den fazla göstericinin yaşamını yitirmesi, sivil muhalefet ile askeri yönetim arasındaki gerilimi artırmıştı.

AFP,dpa/TY,JD

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