Sudan'da göstericilere müdahale

Sudan'da güvenlik güçlerinin Pazartesi günü başkent Hartum'da Devlet Başkanı Ömer El Beşir'in istifasını isteyen binlerce göstericiye göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği bildirildi. Binlerce protestocu Cumartesi gününden bu yana Devlet Başkanı El Beşir'in ikametgahının ve Savunma Bakanlığı'nın da içinde bulunduğu ordu komplesi önünde gösteri yapıyordu.

Görgü tanıkları güvenlik güçlerini taşıyan bir dizi aracın sabah erken saatlerde göstericilerin toplandığı alana geldiklerini kaydetti. Bir görgü tanığı "Ardından güvenlik güçleri göstericilere göz yaşartıcı gaz sıkmaya başladı" diye konuştu.

Gazın etkisinin ordu kompleksinin yaklaşık beş kilometre ötesinde yaşayan vatandaşlara kadar ulaştığı belirtildi. Bir bölge sakini "Gaz bombası kapsülü seslerini duyunca balkona çıktım. Havada gaz kokusu vardı" diye konuştu.

Protestocular El Beşir yönetiminin ülkeyi düzgün idare edemediğini savunuyor. Yönetimi artan gıda fiyatları ile yaşanan yakıt ve döviz sıkıntısından sorumlu tutuyor. El Beşir protestocuların artan ekonomik endişesinin "meşru" olduğunu açıklamıştı.

Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir

Ne olmuştu?

19 Aralık'ta ekmek fiyatlarının üçe katlanması kararının ardından patlak veren protestolar, kısa zamanda ülke geneline yayılmış ve iktidarı protestoya dönüşmüştü. Sudanlı yetkililer bugüne kadar protestolarda 32 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün verilerine göre ise ölü sayısının en az 51 olduğu belirtiliyor.

El Beşir'in olağanüstü hal ilanının ardından geçen haftalarda protestolar da yoğunlaşmıştı. Organizatörler son protesto için Eski Devlet Başkanı Cafer Numeyri'nin devrildiği 6 Nisan 1985 darbesinin yıl dönümü olan Cumartesi gününü seçmişti.

AFP/BW,SSB

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