Sudan'da göstericiler askeri yönetime taleplerini sundu

Sudan'da 30 yıllık Ömer el Beşir yönetiminin devrilmesinin ardından sokakları terk etmeyen göstericiler, geçici yönetimi elinde tutan askeri konseye taleplerini sundu.

10 kişiden oluşan bir heyet Askeri Geçiş Konseyi'yle Cumartesi akşamı bir araya gelerek, eylemci grupların taleplerini iletti. Özgürlük ve Değişim İttifakı adlı çatı grubun liderlerinden Ömer el-Değer, askeri yönetime ilettikleri talepler arasında ülkenin Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı'nın yeninden yapılandırılmasının yer aldığını duyurdu. El Değer görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada talepleri karşılanana dek oturma eylemlerine devam edeceklerini söyledi. Haftalardır sokakları terk etmeyen göstericiler, askeri konseye sivillerin de dahil edilmesini istiyor ve sivillerden oluşan bir hükümetin gündelik yönetimden sorumlu olmasını talep ediyor.

Ömer el Beşir'e yakın isimlerin geçici yönetimde yer almayı sürdürümesine yönelik tepki, Sudan'da iki üst düzey ismin görevi bırakmasına neden olmuştu. Darbenin lideri olarak görülen Savunma Bakanı Avad bin Avf, Askeri Geçiş Konseyi'ndeki koltuğunu General Abdülfettah Burhan'a devretmişti. Burhan, Sudanlılara seslendiği ilk açıklamasında Ömer el Beşir rejiminin kökünü kazıma sözü vermişti. Sokağa çıkma yasağı kaldırılırken, hapse atılan siyasi tutukluların serbest bırakılacağı açıklanmıştı.

Abdülfettah Burhan

İstihbarat servisinin başındaki Salih Gosh da darbenin ardından görevi bırakan ikinci üst düzey isim oldu. El Beşir'e en yakın isimlerden birisi olan Gosh, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin soykırım, savaş suçu suçlamalarıyla hakkında soruşturma açtığı yetkililer arasında yer alıyor.

Arap ülkelerinden geçici yönetime destek

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Sudan'da yönetimi devralan Geçici Askeri Konsey'e destek mesajı yayınladı. Suudi Arabistan açıklamasında Sudan halkının yanında olduklarını belirterek, tüm Sudanlılara ulusal çıkarlarına öncelik verme çağrısı yaptı. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, petrol ürünleri, buğday ve ilaçları kapsayan yardım paketi gönderilmesi emri verdi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ise Sudanlılara barışçıl bir şekilde yetki devri gerçekleştirilmesi çağrısında bulundu. BAE ayrıca General Abdülfettah Burhan'ın geçici konseyin başına geçmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

1989’da İslamcıların desteğiyle askeri darbe sonucu göreve gelen Ömer el Beşir, Perşembe günü askerin yönetime el koyması ile tutuklanarak, ev hapsine konmuştu. Sudan'ı 30 yıl boyunca demir yumrukla yöneten 75 yaşındaki el Beşir, Darfur başta olmak üzere çatışmalara sahne olan bölgelerde yüzbinlerce insanın katledilmesinden sorumlu tutuluyor. İnsanlığa karşı suç, soykırım ve savaş suçu işlediği gerekçesiyle El Beşir hakkında uluslararası tutuklama kararı bulunuyor.

AFP,/ÖA,HT

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