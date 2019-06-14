 Sudan′da eylemcilere müdahale: 7 ölü | DÜNYA | DW | 01.07.2019

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DÜNYA

Sudan'da eylemcilere müdahale: 7 ölü

Sudan'da yönetimin sivillere devredilmesini isteyen göstericiler yine sokaktaydı. Başkent Hartum merkezli gösterilere polis müdahale etti. Gösterilerde yedi kişinin öldüğü belirtiliyor.

Sudan Khartum Massenproteste der Opposition (AFP/E. Hamid)

Ömer El Beşir iktidarının sona erdiği Sudan'da ordunun elindeki geçici yönetimin sivillere devredilmesini isteyen muhalifler yine gösteri düzenledi. Pazar günü düzenlenen eylem başkent Hartum'da sokaklarda kamp kuran göstericilere yönelik üç hafta önce gerçekleşen sert müdahalenin ardından düzenlenen en büyük gösteri oldu.

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Sudan Askeri Konsey Sözcüsü Şemseddin Kabaşi, geçtiğimiz hafta Hartum’da protestoculara yönelik müdahalede “hata” yapıldığını kabul etti. Olaylarda 100’den fazla kişinin yaşamını yitirdiği iddia ediliyor. (14.06.2019)

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Sudan'daki şiddeti kınayarak sivillere şiddet uygulanmasına son verilmesi çağrısı yaptı. Ordunun protestoculara müdahalesinde geçen hafta 100'den fazla kişi yaşamını yitirmişti. (12.06.2019)

El Beşir'in askeri darbe ile iktidara gelmesinin 30'uncu yılında düzenlenen gösteriler sırasında tansiyon yükseldi. Polis, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na yürüyen göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Hartum'un kuzeyindeki Bahri, Mamura ve Arkweit semtlerinde de "sivil yönetimi" sloganları atan göstericileri polisin gözyaşartıcı gazla dağıtmaya çalıştığı belirtiliyor.

Sudan Profesyoneller Birliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Başkentteki devrimci insanları, şehitler için adalet ve iktidarın koşulsuz bir şekilde sivillere devredilmesi için cumhuriyet sarayına gitme çağrısı yapıyoruz" ifadesi ile sokağa çıkma çağrısında bulunmuştu.

Yedi kişi öldü

Resmi haber ajansı SUNA gösteriler sonucu yedi kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Ancak, ölenlerin kimliği ve ölüm nedenleri açıklanmadı. Ayrıca gösteriler sonucu 181 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılardan 27'sinin silahla yaralandığı aktarıldı. Yaralılardan onunun askeri güçlerden olduğu belirtildi.

Sudan'da gıda fiyatlarını protesto eylemleri Ömer el Beşir iktidarının sonunu getirmişti

Sudan'da gıda fiyatlarını protesto eylemleri Ömer el Beşir iktidarının sonunu getirmişti

Sudan'da 3 Haziran'dan bu yana devam eden gösterilerde muhalif Sudan Doktorlar Birliği'nin verdiği bilgilere göre, 128 kişinin hayatını kaybettiği dile getiriliyor. Sağlık Bakanlığı gösterilerde 61 Sudanlının öldüğünü belirtiyor.

Sudan'da artan gıda fiyatlarını protesto amacıyla başlayan protestolar, 30 yıllık Ömer el Beşir iktidarının sona ermesi çağrısında bulunan eylemlere dönüşmüştü. Ülkede aralık ayından beri devam eden protestolar sonucu Ömer el Beşir, tutuklanarak güvenli bir yere götürülmüştü. 

75 yaşındaki El Beşir, 1989 yılında İslamcıların desteği ile askeri darbe sonucunda iktidarı ele geçirdi. Sudan'ı 30 yıl boyunca demir yumrukla yöneten el Beşir, Darfur, Nuba Dağları gibi çatışma bölgelerinde yüzbinlerce insanın katledilmesinden sorumlu tutuluyor. İnsanlığa karşı suç, soykırım ve savaş suçu işlediği gerekçesiyle El Beşir hakkında uluslararası tutuklama kararı bulunuyor.

AFP/ÖA,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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