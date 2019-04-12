Sudan'da darbeden bir gün sonra istifa

Sudan'da darbenin lideri Savunma Bakanı Avad bin Avf, Ömer el Beşir yönetimine son vererek Askeri Geçiş Konseyi'nin başına geçmesinden bir gün sonra koltuğunu bıraktığını açıkladı. Darfur'da soykırım gerçekleştiren milis güçleri desteklediği gerekçesiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım uyguladığı isimler arasında yer alan bin Avf'ın görevini, General Abdülfettah Burhan üstlendi. Burhan, iki yıl içerisinde yapılması planlanan seçimlere dek ülkeyi yönetecek.

Sudan'da görev değişikliği, darbe sonrası ilan edilen sokağa çıkma yasağına rağmen süren protestoların gölgesinde gerçekleşti. Ülkedeki geçiş dönemine liderlik etmeyi amaçlayan konseyi Ömer el Beşir rejiminin uzantısı olarak gördüğü için Sudanlılar protestoları sürdürmüştü.

Sudan'da yönetimi Askeri Geçiş Konseyi devralmıştı.

Burhan'ın göreve gelmesini memnuniyetle karşılayan eylemciler, El Beşir yönetiminden isimlerin konseyden istifasını istiyor ve sivil bir geçiş hükümeti kurulmasını talep ediyor. Burhan, 16 haftadır devam eden gösteriler sonucu sokaklarda kamp kuran eylemcilerle yüzyüze görüşme gerçekleştirerek, onların taleplerini dinlemişti.

"Ömer el Beşir sınır dışı edilmeyecek"

Askeri Geçiş Konseyi'ndeki görev değişikliği öncesi yapılan açıklamada hakkında uluslararası yakalama kararı bulunan Ömer el Beşir'i sınır dışı edilmeyeceği duyuruldu. Konseyin üyeleri arasında yer alan general Ömer Zeynelabdin, El Beşir'in savaş suçu ile yargılanmak üzere Lahey'e verilmesinin "Sudan için kötü bir leke" olacağını söyledi. Ayrıca 75 yaşındaki Ömer el Beşir'in Sudan'da yargılanabileceği açıklanmıştı.

Sudan'da artan gıda fiyatlarını protesto amacıyla başlayan protestolar, 30 yıllık Ömer el Beşir iktidarının sona ermesi çağrısında bulunan eylemlere dönüşmüştü. Ülkede aralık ayından beri devam eden protestolar sonucu Ömer el Beşir, Perşembe günü tutuklanarak güvenli bir yere götürülmüştü. İktidarın protesto edildiği gösterilerde resmi verilere göre, bugüne kadar 49 kişi yaşamını yitirdi.

75 yaşındaki El Beşir, 1989 yılında İslamcıların desteği ile iktidarı ele geçirdi. Sudan'ı 30 yıl boyunca demir yumrukla yöneten el Beşir Darfur, Nuba Dağları gibi çatışma bölgelerinde yüzbinlerce insanın katledilmesinden sorumlu tutuluyor. İnsanlığa karşı suç, soykırım ve savaş suçu işlediği gerekçesiyle El Beşir hakkında uluslararası tutuklama kararı bulunuyor.

AP,rtr/ÖA,EC

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