Sudan'da bazı ülke vatandaşlarının tahliyesine izin çıktı

Sudan'da ordu ve milis güçleri arasındaki çatışmalar geçici ateşkese rağmen sürerken, Genelkurmay Başkanı El Burhan ve milis güçlerin komutanı Dagalu bazı yabancı ülke vatandaşlarının tahliyesine izin verdi.

Sudan'da Genelkurmay Başkanı el Burhan ve paramiliter güçlerden oluşan Hızlı Destek Güçleri'nin (HDG) komutanı General Muhammed Hamdan Dagalu, yabancı ülke vatandaşlarının ve diplomatların Sudan'dan tahliyesine izin verdi.

Ordu tarafından Cumartesi günü yapılan açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İngiltere, Fransa ve Çin vatandaşlarının askeri nakliye uçakları ile gün içinde başkent Hartum'dan ayrılacağı bildirildi.

Açıklamada, Burhan'ın tahliyeleri kolaylaştırmayı ve güvence altına almanın yanı sıra tahliyelerin gerçekleşmesi için ülkelere gereken desteği sağlamayı kabul ettiği belirtildi.

Suudi Arabistan vatandaşlarından oluşan bir grubun ülkenin doğusundaki Port Sudan'dan tahliye edildiği, gün içinde Ürdünlü bir grubun da ülkeyi terk edeceği kaydedildi.

Hızlı Destek Güçleri'nin lideri Dagalu da tahliyelere izin verileceğini ve bütün havalimanlarının kısmen açık olacağını açıkladı.

Ancak başkent Hartum'daki havalimanın çatışmalara sahne olduğu, ülkedeki diğer havalimanlarındaki durumun da belirsiz olduğu belirtiliyor.

Çatışmalar ateşkese rağmen sürüyor

Sudan'da El Burhan liderliğindeki ordu ile HDG arasındaki iktidar mücadelesi yüzünden geçen hafta sonu başlayan silahlı çatışmalar ateşkes ilan edilmesine rağmen sürüyor.

Hızlı Destek Güçleri mensubu milisler Fotoğraf: Hussein Malla/AP/dpa

HDG, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in çağrısı üzerine Ramazan Bayramı süresince üç günlük ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.

Genelkurmay Başkanı El Burhan liderliğindeki ordu, HDG'yi Cuma akşamı ateşkese uymamakla ve Hartum yakınlarındaki Omdurman'a saldırılar düzenlemekle suçladı. Ordu, kentteki cezaevinden "çok sayıda mahkumun" serbest bırakıldığını öne sürerken, milis gücü HDG iddiaları reddetti.

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü, Darfur bölgesinde de çatışmaların yaşandığını, El Faşir kentinde aralarında çocukların da bulunduğu kurşun yarası almış çok sayıda hastanın gelmesi üzerine sağlık ekiplerinin "zorlandığını" belirtti.

Fransız haber ajansı AFP'nin görgü tanıklarına dayanarak aktardıklarına göre, gece boyunca azalan çatışmalar yaklaşık 5 milyon nüfuslu Hartum'da Cumartesi sabah saatlerinde yeniden şiddetlendi.

Bir hafta içinde 400'den fazla kişi öldü

AFP'ye konuşan bir görgü tanığı, "Mutlu çocuklar ve insanların Ramazan Bayramı'nı akrabaları ile birlikte, tatlılar ve çörekler yiyerek geçirmesi gerekirken, çevremizi silah sesleri ve kan kokusu sardı" dedi.

Kentte sivillerin çatışmalardan duyduğu korku nedeniyle elektrik olmamasına rağmen evlerinden acil ihtiyaçlar haricinde pek dışarı çıkmadığı veya kenti terk ettiği belirtiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sudan'da çatışmaların başladığı geçen Cumartesi gününden bu yana 400'den fazla kişinin öldüğünü ve 3 bin 500'den fazla kişinin de yaralandığını bildirdi.

Çatışmalar neden başladı?

Burhan ve Dagalu, Sudan'da Ekim 2021'de gerçekleşen ve ülkenin demokrasiye geçiş sürecini sonlandıran askeri darbeyi birlikte düzenlemişti. İki eski müttefik arasındaki gerginlik, Sudan'da sivil iktidara geçişe yönelik planın parçası olarak HDG'nin de tamamen orduya katılmasını öngören reform nedeniyle yaşanıyor.

Sudan'da son aylarda siyasi partiler arasında gerçekleşen ve uluslararası kamuoyunca da desteklenen müzakereler, ülkede demokrasiye geçiş sürecine yönelik umutları artırmıştı. Ancak orduyla HDG arasındaki çatışmalar, partilerin varabileceği olası bir siyasi anlaşmayı da geciktiriyor.

AFP,dpa,rtr/JD, CÖ

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim?