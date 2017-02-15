Sudan’da Başbakan Hamduk makamına dönüyor

Afrika ülkelerinden Sudan'da geçen Ekim ayında gerçekleştirilen askeri darbenin ardından ev hapsinde tutulan Başbakan Abdullah Hamduk'un yeniden bu görevi üstleneceği bildirildi. Darbecilerin lideri General Abdülfettah el Burhan ile eski hükümet arasında arabuluculuk yapan üst düzey Sudanlı yetkili Fadlallah Burma, "General Burhan, Abdullah Hamduk, siyasi güçler ve sivil toplum kuruluşları arasında" anlaşmaya varıldığını bildirdi. Burma, söz konusu anlaşma uyarınca şu an tutuklu bulunan çok sayıda sivil politikacının da serbest kalacağını ifade etti.

25 Ekim darbesi

Sudan'da ordu 25 Ekim tarihinde darbe ile iktidarı ele geçirmiş ve geçici sivil hükümetin üyelerini tutuklamıştı. Darbenin ardından olağanüstü hal ilan eden General El Burhan, ivedilikle yeni bir hükümet kurulacağanı duyurmuştu.

General Abdülfettah el Burhan

Bu arada ülke çapında askeri darbeye karşı yapılan kitlesel protestoları, ordu şiddetle bastırmaya çalışmıştı.

Sudan'da siyasi durum uzun süredir istikrarsız bir seyir izliyor. Darbeyle iktidara gelerek 30 yıl boyunca ülkeyi yöneten Ömer el Beşir'in 2019 yılında devrilmesinin ardından, üyeleri askerlerle sivillerden oluşan Sudan Egemenlik Konseyi isimli bir koalisyon hükümet görevini üstlenmişti. Bu konseyin 2023 yılında, tamamen sivillerden oluşan bir hükümet göreve gelene dek geçici olarak ülkeyi yönetmesi planlanıyordu.

AFP / ET,BÖ

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