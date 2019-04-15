Sudan’da askerlerden eylemcilere sert müdahale

Sudan’da Ömer El Beşir rejiminin devrilmesinin ardından iktidara gelen askeri hükümeti protesto etmek için oturma eylemi yapan gruba güvenlik güçleri müdahale etti. Ülkede muhalefete yakınlığıyla bilinen Sudan Doktorlar Komitesi tarafından verilen bilgiye göre, seçimlere kadar ülkeyi sivillerden oluşan bir grubun yönetmesini talep eden göstericiler başkent Hartum'da Sudan Genelkurmay Başkanlığı çevresinde oturma eylemi yapıyordu. Sudan Doktorlar Komitesi, Sudan ordusuna bağlı özel kuvvetlerin bu sabah yerel saatle 05.00 sularında sert müdahalesine maruz kalan eylemcilerden en az 13'ünün hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de ağır yaralandığını duyurdu.

Şehirde çatışma sesleri

Görgü tanıkları, askerlerin göstericilere karşı gerçek mermi kullanarak ateş açtığını, ayrıca tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullandığını bildiriyor. Şehrin bazı bölgelerinden makineli tüfek sesi geldiği duyuruluyor. Eylemcilerin uzaklaştırılmasının ardından Sudan Genelkurmay binasının önündeki meydan tamamen boşaltılarak güvenlik güçlerinde barikatlarla çevrildi.

İktidar mücadelesi devam ediyor

Yaklaşık iki aydan bu yana iktidardaki Geçici Askeri Konsey'le müzakereler yürüten muhalefet partileri ittifakı, yaşananları "katliam" diye nitelendirerek, "ordunun Pazartesi sabahı akan her damla kanın sorumluluğunu taşıdığını" ifade etti. Geçen yıl Aralık ayından bu yana, özellikle de ülkedeki orta sınıfın yoğun katılımıyla, ekmek ve petrol fiyatlarındaki artışa karşı şekillenen protesto gösterileri, 30 yıldır iktidarda olan Devlet Başkanı Ömer El Beşir'in görevinden çekilmesine yol açmıştı. 11 Nisan’dan bu yana iktidarda olan Geçici Askeri Konsey ile muhalefet geçici bir hükümet kurma konusunda müzakereler yürütüyor ancak henüz bu konuda bir ilerleme sağlanabilmiş değil. Askerler olası bir hükümette son kararı verme yetkisinin kendilerinde olmasını talep ederken, muhalefet hükümetin ağırlıklı olarak sivillerden oluşmasında ısrar ediyor.

Reuters, epd / ET,HT

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