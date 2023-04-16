  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
2023 Seçimleri
Kahramanmaraş depremi
Türkiye Ekonomisi
Başkent Hartum'da cumartesi günü dumanların yükseldiği görülmüştü
Başkent Hartum'da cumartesi günü dumanların yükseldiği görülmüştüFotoğraf: AFP
PolitikaSudan

Sudan'da şiddet tırmanıyor: En az 56 sivil öldü

1 saat önce

Sudan'ın çeşitli kentlerinde tank ve savaş uçakları gözlemlenirken, uluslararası toplumdan gelen ateşkes çağrıları artıyor. Bağımsız bir sivil toplum kuruluşuna göre çatışmalarda en az 56 sivil yaşamını yitirdi.

https://p.dw.com/p/4Q9Ki

Sudan'da ordu ile paramiliter grup Hızlı Destek Güçleri (HDG) arasında Cumartesi patlak veren silahlı çatışmalar Pazar günü de sürüyor.

Pazar günü de silah ve patlama sesleri duyulduğu başkent Hartum'da, tanklar ve zırhlı araçların sokaklardan geçtiği ve savaş uçaklarının alçak uçuş yaptığı gözlemlendi. Bankalar, okullar ve devlet kurumları Pazar günü de kapalı kaldı.

Görgü tanıklarının aktardıklarına göre, başkent Hartum ve ülkenin çeşitli diğer kentlerinde top ateşi açıldı. Ordu, Hartum yakınlarındaki HDG üssüne hava saldırıları düzenledi. Cumartesi günkü çatışmalarda adı geçmeyen, Kızıldeniz kıyısındaki liman kenti Port Sudan'da da çatışma seslerinin duyulduğu aktarıldı.

Sudan'da ordu ve paramiliter güçler arasında silahlı çatışmalar yaşanıyor
Sudan'da ordu ve paramiliter güçler arasında silahlı çatışmalar yaşanıyorFotoğraf: AFP

Genelkurmay Başkanı Abdülfettah El Burhan, HDG güçlerine başkentten çekilme çağrısında bulundu. HDG, çağrıları reddetti. Hava kuvvetleri, halkı sokaklardan uzak durmaya çağırdı.

Her iki taraf da kilit önemdeki tesislerde kontrol sağladıklarını iddia ediyor. HDG, Cumartesi günü, başkanlık sarayı, ordu komutanının konutu ve Hartum uluslararası havaalanını ele geçirdiğini duyurmuştu. Ordu ise saldırıların püskürtüldüğünü açıklamıştı.

Onlarca ölü, 595 yaralı

Demokrasi taraftarı doktorlardan oluşan bağımsız bir kuruluş olan Sudan Doktorlar Merkez Komitesi, çatışmalarda en az 56 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Çatışan güvenlik güçleri arasında ise "onlarca ölü" olduğunu ifade eden kuruluş, çatışmalarda 595 kişinin de yaralandığını kaydetti. Yaralıların çoğunun, çatışmalardan kaynaklanan ulaşım zorluğu nedeniyle hastaneye götürülemediğini dile getirdi.

Çatışmalar sonucu 50'den fazla sivil hayatını kaybetti
Çatışmalar sonucu 50'den fazla sivil hayatını kaybettiFotoğraf: Marwan Ali/AP/dpa/picture alliance

2019'da patlak veren kitlesel eylemler, Ömer El Beşir'in devrilmesiyle sonuçlanmıştı. El Beşir'in devrilmesinde hem ordu hem de HDG rol almıştı. Geçici bir hükümet kurma çabaları, o günden bu yana devam ediyordu. Ancak Ekim 2021'de yaşanan askeri darbe ile ordu ülkenin yönetimini ele geçirdi. O günden bu yana, ordunun yönetimden geri çekilmesi için çeşitli protestolar düzenleniyordu.

HDG'nin bir numaralı generali Muhammed Hamdan Daglo, Genelkurmay Başkanı El Burhan'ın yardımcılığı görevini yürütüyordu. HDG güçlerinin, Sudan ordusuna entegre edilmesi planlanıyordu. İki general arasındaki gerilim, son haftalarda tırmanmıştı. Her iki isim de çıkan çatışmalardan birbirlerini sorumlu tutuyor.

Ateşkes çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye, ABD, Çin, Rusya, Mısır, Suudi Arabistan ve Avrupa Birliği çatışmalara son verilmesi çağrısında bulundu. Arap Ligi, Mısır ve Suudi Arabistan'ın talebi üzerine, Sudan'daki gelişmeleri görüşmek üzere Pazar günü olağanüstü toplanıyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da Pazar sabahı konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Tarafları çatışmaları sonlandırmaya ve "daha fazla kan dökülmesini engellemeye" çağıran Baerbock, "Sudanlılar son yıllarda ülkeleri için demokratik bir gelecek istediklerini gösterdiler. Bu amaca silah şiddetiyle ulaşmak mümkün değildir" diye konuştu.

Uluslararası toplum, çatışmaların Sudan'ı iç savaş ve ekonomik çöküşe sürüklemesinden endişe duyuyor.

Reuters,AFP/BÜ,JD

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim?

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Başkent Hartum'da cumartesi günü dumanların yükseldiği görülmüştü

Sudan'da şiddet tırmanıyor: En az 56 sivil öldü

Politika1 saat önce
Toplam sayfa sayısı 1, sayfa 1
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Emsland nükleer santrali

Nükleer enerji: Almanya vazgeçti, peki diğerleri?

Nükleer enerji: Almanya vazgeçti, peki diğerleri?

Politika2 saat önce
Emmanuel Macron

Macron'un yeni Avrupa vizyonu ne kadar gerçekçi?

Macron'un yeni Avrupa vizyonu ne kadar gerçekçi?

Politika4 saat önce
Çin'den Almanya'ya gelen bir konteyner

Alman ekonomisi Çin'e ne kadar bağımlı?

Alman ekonomisi Çin'e ne kadar bağımlı?

Ekonomi4 saat önce
Ruslana Danilkina

"Bacağım yok ama hayallerimi yaşamak istiyorum"

"Bacağım yok ama hayallerimi yaşamak istiyorum"

Politika15 Nisan 2023

AB'de Türkiye'deki seçimlere ilişkin gergin bekleyiş

AB'de Türkiye'deki seçimlere ilişkin gergin bekleyiş

Politika15 Nisan 2023
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş

Başak Demirtaş: Selahattin bir saat içinde özgür olabilir

Başak Demirtaş: Selahattin bir saat içinde özgür olabilir

Politika14 Nisan 2023
Ana sayfaya dön