Sudan'da üç günlük ateşkes yürürlüğe girdi

Sudan'da ABD'nin arabuluculuğunda sağlanan üç günlük ateşkes yürürlüğe girdi. Batılı ülkeler vatandaşlarını Sudan'dan tahliye etmeye devam ediyor, on binlerce Sudanlı da komşu ülkelere kaçtı.
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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Pazartasi akşamı Sudan ordusu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında yürütülen "yoğun müzakereler" sonucu ülke çapında üç günlük ateşkes konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı. Blinken'ın açıklamasının ardından gece yarısından itibaren ateşkesin yürürlüğe girdiği bildirildi.
Taraflara ateşkese "derhal ve tamamen" uymaları çağrısında bulunan Blinken, çatışmaları kalıcı olarak sonlandırmak istediklerini, bu amaçla müzakereleri yürütecek bir komite kurulması için de ABD'nin bölgesel ve uluslararası ortakları ve ayrıca Sudan'ın sivil temsilcileri ile görüştüklerini söyledi.
Sudan ordusu Facebook hesabından HDK'nın da sadık kalması halinde kendilerinin ateşkese uyacağını açıkladı. HDK da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ateşkesin sivillere tıbbi yardım ve gıda sevkiyatı, güvenli bölgeler oluşturulması ve yabancı diplomatların tahliyesine yönelik insani yardım koridoru oluşturulması amacıyla kabul edildiğine dikkat çekti.
Birleşmiş Milletler (BM) Acil Yardım Bürosu'nun verdiği bilgilere göre şimdiye kadar on binlerce Sudanlı da komşu ülkeler Çad, Mısır ve Güney Sudan'a kaçtı. BM yetkilileri, ülkede istikrarsızlık ve çatışmalar devam ettikçe daha fazla Sudanlının ülkeden kaçacağına işaret etti.
Sudan'daki şiddetin tüm bölgeye yayılmasından endişe ettiklerini BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Sudan'ı uçurumun kenarından geri çekmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız" dedi.
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