 Sudan Başbakanı Hamduk istifa etti | DÜNYA | DW | 03.01.2022

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DÜNYA

Sudan Başbakanı Hamduk istifa etti

Sudan Başbakanı Hamduk, görevine iade edilmesinden iki ay sonra istifa ettiğini açıkladı. ABD'den yapılan açıklamada "Sudan'ın sivil bir yöntime ihtiyaç duymayı sürdürdüğü" belirtildi.

Sudan'ın istifa eden başbakanıAbdullah Hamduk

Sudan'ın istifa eden başbakanıAbdullah Hamduk

Geçen yıl Ekim ayındaki askeri müdahaleden bu yana siyasi krizin sürdüğü Sudan'da Başbakan Abdullah Hamduk istifa ettiğini açıkladı. Siyasi cunta tarafından görevden alınan ancak iç ve dış baskılar sonucu yaklaşık iki ay önce görevine iade edilen Hamduk, devlet televizyonundan yaptığı açıklama ile istifasını kamuoyuna duyurdu. "İstifa etmeye ve başkalarına yer açmaya karar verdim" diyen Hamduk, ülkesini siyasi bir felakete sürüklememe sözünü tutamadığını söyledi. Hamduk Sudan'ın "tüm varlığını tehdit eden bir dönüm noktasından geçtiğini" ifade etti. Hamduk, siyasi krize bir çözüm bulmak için siyasi, askeri tüm taraflarla görüştüğünü ancak netice alamadığını vurguladı.

ABD: Sudan'ın sivil bir yönetime ihtiyacı var

ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Afrika İşleri Bürosu'ndan yapılan açıklamada, Doğu Afrika ülkesi Sudan'ın "sivil bir yönetime" sahip olmasının umulduğu kaydedildi. Sudan halkının demokrasi hareketlerinin desteklenmeye devam edileceğinin belirtildiği açıklamada, "Şiddet derhal son bulmalı" ifadeleri yer aldı.

Sudan'da 25 Ekim'de yapılan askeri müdahalede Başbakan Hamduk görevden alınmış ve sivil hükümet yetkililerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi tutuklanmıştı. Egemenlik Konseyi Başkanı ve ordu komutanı Abdülfettah el-Burhan olağanüstü hal ilan ederek hükümetin feshedildiğini duyurmuştu. Kasım ayı sonunda ise Hamduk ile El-Burhan bir geçiş hükümeti kurulması konusunda uzlaşmaya varmış ve Hamduk görevine iade edilmişti.

Sudan'da darbenin ardından ayaklanmalar başlamış ve gösteriler düzenlenmişti. Sudanlı Doktorlar Merkez Komitesi'nin verdiği bilgilere göre, ülkede darbeden bu yana en 56 sivil hayatını kaybetti. Örgüt, iki sivilin pazar günü güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü iddia etti.

AFP,dpa/BÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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