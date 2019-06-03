 Sudan Askeri Konseyi: Göstericilere müdahalede hata yaptık | DÜNYA | DW | 14.06.2019

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DÜNYA

Sudan Askeri Konseyi: Göstericilere müdahalede hata yaptık

Sudan Askeri Konsey Sözcüsü Şemseddin Kabaşi, geçtiğimiz hafta Hartum’da protestoculara yönelik müdahalede “hata” yapıldığını kabul etti. Olaylarda 100’den fazla kişinin yaşamını yitirdiği iddia ediliyor.

BG Sudan Proteste General Shamseddine Kabbashi mit dem Anführer der Proteste Madani Abbas (Getty Images/AFP/E. Hamid)

Sudan'da iktidarda bulunan Askeri Konsey, geçen hafta başkent Hartum'da protestoculara yönelik güvenlik güçlerinin müdahalesinin "hata” olduğunu kabul etti.

Hartum'da dün akşam gazetecilerin sorularını yanıtlayan Askeri Konsey Sözcüsü Şemseddin Kabaşi, kentte geçen hafta yaşanan olayların nasıl geliştiğine ilişkin bilgi verdi. Konsey binası önünde eylem yapan göstericilerin dağıtılması için subaylardan bir plan talep edildiğini belirten Kabaşi, bu planın da hayata geçirildiğini kaydetti. "Bazı hatalar yapıldığı için çok üzgünüz” diyen Kabaşi, yaşanan şiddete ilişkin yapılan incelemelerin sonucunun Cumartesi günü açıklanacağını söyledi.

Hartum'da geçen Pazartesi günü sivil hükümet kurulması talebiyle oturma eylemi yapan göstericilere yönelik müdahale ve sonrasındaki çatışmalarda muhalefete yakın Sudan Doktorlar Birliği'nin (CCSD) verdiği bilgiye göre 120 kişi yaşamını yitirmişti. Sağlık Bakanlığı ise olaylar sonucu 61 kişinin öldüğünü ifade ediyor.

Ülkede yaşanan şiddet uluslararası düzeyde tepkilere yol açmıştı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de ülkedeki şiddeti kınayarak, taraflara uzlaşma çağrısı yapmıştı.

Hükümete ilişkin belirsizlik sürüyor

Sudan'da geçici bir hükümetin nasıl kurulacağı ise belirsizliğini koruyor. Askeri Konsey üyelerinden Salih Abdül Halik, BBC Arapça servisine yaptığı açıklamada, geçici hükümetin yönetimini ordunun üstlenmesi gerektiğini vurguladı. Askeri rejimin bu talebi muhalefet tarafından kabul edilmiyor. Çarşamba günü ülkedeki genel greve son veren muhalefet, yeni bir hükümetin kurulacağının sinyalini vermişti. Muhalefet Ömer el Beşir'in devrilmesinin ardından ülkede seçimler yapılıncaya kadar kurulacak geçiş hükümetinin sivillerin kontrolünde olması talebinde ısrar ediyor. Afrika Birliği daha önce, ülkede sivil bir geçiş hükümeti kurulana kadar Sudan'ın üyeliğini askıya almıştı.

Devrik lider Ömer el Beşir'e yolsuzluk suçlaması

Öte yandan, yaklaşık iki ay önce devrilen eski lider Ömer El Beşir yolsuzluk suçlamasıyla mahkemeye çıkartılacak. Resmi haber ajansı Suna'nın savcılığa dayandırdığı haberinde, Beşir'e yabancı para bulundurmak, şüpheli bir şekilde servet edinmek ve olağanüstü hâl ilan etmek suçlamaları yöneltildiği belirtildi.

Beşir'in devrilmesinin ardından konutunda yapılan aramalarda, toplam 113 milyon dolar değerinde nakit para bulunmuştu. Bulunan paranın 7 milyon euro, 350 bin dolar ve 5 milyar Sudan Lirası olduğu belirtilmişti.

Yaklaşık 30 yıl boyunca Sudan'ı otoriter bir idare ile yöneten Ömer El Beşir, ülkede aylar süren gösterilerin ardından 11 Nisan'da ordunun yaptığı darbe ile iktidarını kaybetmişti.

AFP,dpa/JD,ET

© Deutsche Welle Türkçe

 

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