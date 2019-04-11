 Sudan Askeri Geçiş Konseyi: İktidarı seçilen hükümete devredeceğiz | DÜNYA | DW | 12.04.2019

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DÜNYA

Sudan Askeri Geçiş Konseyi: İktidarı seçilen hükümete devredeceğiz

Sudan’daki Askeri Geçiş Konseyi yaptığı açıklamada, "Önceliğimiz güvenlik, iktidarda kalma derdimiz yok" dedi. Konsey, Devlet Başkanı El Beşir'in Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne teslim edilmeyeceğini duyurdu.

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Ordunun yönetime el koyduğu Sudan'da protestolar sürerken, Askeri Geçiş Konseyi'nden açıklama geldi.  Askeri Geçiş Konseyi yaptığı yazılı açıklamada, kendisine yapılan eleştirileri reddederek, "Önceliğimiz, ülkedeki güvenlik ve istikrardır. İktidarda kalma derdimiz yok. İktidarı, seçilen hükümete devredeceğiz" ifadesini kullandı.

Güvenlik ihlallerine izin verilmeyeceğini belirten Askeri Geçiş Konseyi, "Göstericiler için geldik ve kaosun çıkmasına izin vermeyeceğiz. Ülkeyi krizden çıkarmak için diyalog başlatacağız. İnsanların taleplerini destekleyeceğiz" dedi. Konsey vatandaşlara kendilerini destekleme çağrısında da bulundu.

Askeri Geçiş Konseyi, Devlet Başkanı Ömer El Beşir'i kendilerinin yargılayacağını, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne teslim etmeyeceğini belirtti.

Sudan Savunma Bakanı Avan bin Avf yaptığı açıklamada, ordunun yönetime el koyduğunu ve Devlet Başkanı Ömer el Beşir'in tutuklandığını duyurmuş, bu açıklama sonrasında darbeyi reddeden muhalif gruplar yönetimin sivillere bırakılması için protestolara devam kararı almıştı.

Özgürlük ve Değişim Beyannamesi isimli muhalif grupları temsil eden çatı gruptan yapılan açıklamada "Bu rejimi küçük düşürenlerin açıklamasını reddediyoruz" denilmişti.

Sudan ordusu ülkede 1 ay boyunca akşam 22:00'den sabah 04:00'e kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Karte Sudan TR

BM temsilcisinden açıklama

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet yaptığı açıklamada, Sudan'da şiddet kullanılmaması çağrısında bulundu. Cenevre'de açıklama yapan BM temsilcisi, Sudan'ın kritik bir süreçte olduğunu hatırlatarak, güvensizlik ve huzursuzluğun hakim olduğunu belirtti. BM temsilcisi yetkili makamlara seslenerek barışçıl gösterilerde gözaltına alınanlar ya da tutuklananların serbest bırakılmalarını istedi.

Sudan'da 30 yıldır iktidarda olan Devlet Başkanı Ömer El Beşir tutuklanarak güvenli bir yere götürülmüştü. Ülkede Aralık ayından beri devam eden protestolar Ömer el Beşir üzerindeki baskıyı artırmıştı. 19 Aralık’ta ekmek fiyatlarının üç kat artmasının ardından başlayan protestolar kısa sürede ülke geneline yayılmıştı. İktidarın protesto edildiği gösterilerde resmi verilere göre, bugüne kadar 49 kişi yaşamını yitirdi.

75 yaşındaki El Beşir, 1989 yılında İslamcıların desteği ile iktidarı ele geçirmişti. Sudan’ı 30 yıl boyunca sert uygulamalarla yöneten el Beşir Darfur, Nuba Dağları gibi çatışma bölgelerinde yüzbinlerce insanın öldürülmesinden sorumlu tutuluyor. İnsanlığa karşı suç, soykırım ve savaş suçu işlediği gerekçesiyle El Beşir hakkında uluslararası tutuklama kararı bulunuyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre, Sudan’ın Darfur bölgesinde 2003 yılından beri hükümet güçleri ile isyancılar arasında devam eden çatışmalarda yaklaşık 300 bin kişi öldü.

dpa, AP, AFP/ HT, SSB

© Deutsche Welle Türkçe

 

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