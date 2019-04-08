Sudan'ın 30 yıllık lideri El Beşir istifa etti

Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir, 30 yıldır sürdürdüğü görevden istifa etti. Sözkonusu bilgiyi Perşembe günü hükümet kaynakları ve vilayet düzeyinde bir bakan teyit etti.

Kuzey Darfur Üretim ve Ekonomik Kaynaklar Bakanı Adel Mahcub Hüseyin, Dubai merkezli El-Hadath televizyonuna yaptığı açıklamada, "Devlet Başkanı Beşir'in istifasının ardından yönetimi devralacak bir askeri konsey oluşturulmasına ilişkin istişareler sürmektedir" dedi.

Ordu açıklama yapacak

Protesto gösterilerinin haftalardır sürdüğü Sudan'da istifa haberi devlet televizyonunun ordunun yaşanan gelişmelere ilişkin bir açıklama yapacağını duyurmasından sonra geldi.

El Arabiya televizyonu ise Devlet Başkanı Ömer El Beşir'in istifa ettiğini ve Savunma Bakanı da dahil olmak üzere önde gelen bazı siyasilerin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Diğer yandan ordunun Savunma Bakanlığı binası ve başkent Hartum'un önemli yol ve köprülerinde asker konuşlandırdığı bildirildi. Binlerce Hartumlu protestocunun, bakanlık binasının önüne akın ettiği kaydedildi.

Reuters, bakanlığın dışında toplanan göstericilerin "(Hükümet) düştü, biz kazandık" sloganları attığını aktardı.

Savunma Bakanlığı önünde El Beşir karşıtı göstericiler Sudan bayrağı sallıyor, 9 Nisan 2019

Ekmek zammıyla başlayan protestolar

19 Aralık'ta ekmek fiyatlarının üçe katlanması kararının ardından patlak veren protestolar, kısa zamanda ülke geneline yayılmış ve iktidarı protestoya dönüşmüştü. Sudanlı yetkililer bugüne kadar protestolarda 32 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün verilerine göre ise ölü sayısının en az 51 olduğu belirtiliyor.

Ülkede son birkaç haftadır düzenlenen gösterilere katılan binlerce eylemci, El Beşir'in istifasını talep ediyordu. Binlerce protestocu Cumartesi gününden bu yana Devlet Başkanı El Beşir'in ikametgahının ve Savunma Bakanlığı'nın da içinde bulunduğu ordu komplesi önünde gösteri yapıyordu. Bazı ordu mensuplarının son günlerde protestoculara destek vermeye başladığı bildirilyor.

Protestocular El Beşir yönetiminin ülkeyi düzgün idare edemediğini savunuyor. Yönetimi artan gıda fiyatları ile yaşanan yakıt ve döviz sıkıntısından sorumlu tutuyor. El Beşir protestocuların artan ekonomik endişesinin "meşru" olduğunu açıklamıştı.

dpa,BÜ,SSB

© Deutsche Welle Türkçe